ChatOps環境をデプロイするには、次のツール・タイプを使用する必要があります。

インシデントが発生したときにチャット・ルームにアラートを送信す る通知システム 。

。 事前にプログラムされたコマンドを実行する チャット・クライアント （SlackやMicrosoft Teamsなど）。

（SlackやMicrosoft Teamsなど）。 チケット追跡を改善し、インシデント修復ワークフローを自動化するための既存のDevOpsツール（ChatOps環境に統合）。

これらのChatOpsツールを取得すると、次の3つのフェーズで効率的な環境を実装できます。

フェーズ1：コミュニケーションの確立

ChatOpsを使用すると、チームは問題に対処するために会話を行い、ソリューション・オプションを検討し、最終的な解決策をクライアントに提案する前に合意できます。

フェーズ2：グループの確立

ChatOpsは、シンプルなグループ・チャットと共有画面キャプチャー、問題やファイル（ログ、構成、アウトプットなど）のビデオを可能にします。ChatOpsクライアントはメッセージを保管できるため、グループに追加された誰もが過去の通信を見ることができ、「スピードアップ」することができます。

フェーズ3：チャネルの確立

一部のチャット・ツールでは重大なインシデントが発生すると、特定のチャネルが自動的に作成されます。また、適格なチーム・メンバーがソリューション開発のためのチャネルに自動的に招待されるように、割り当てリストを設定することもできます。