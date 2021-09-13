チャット・オペレーション（ChatOps）とは、チャット・クライアントとリアルタイム・チャット・ツールを使用して、ソフトウェアの開発とオペレーションを促進することです。「会話主導のコラボレーション」または「会話主導のDevOps」としても知られるChatOpsは、開発チーム・メンバー間での高速かつシンプルなインスタント・メッセージングによって設計されています。ChatOpsのエクスペリエンスを通じて、チャットボットは平易な英語のコマンドを受け取り、API経由でバックグラウンド・アプリを使ってITオペレーション（ITOps）や開発運用（DevOps）を最適化するアクションを開始します。
広範なコミュニケーションの主要な機能を備えたChatOpsは、部門間のコラボレーションと積極的な意思決定を妨げる情報サイロを排除するように設計されています。その結果、チーム全体に次のようなメリットがあります。
これらのメリットによって、個人的にも全体的にも、最終的にはチームのコミュニケーションがスピードアップし、開発パイプラインとインシデントへの対応時間が短縮されるため、DevOpsとITOpsを強化できます。
ChatOps環境をデプロイするには、次のツール・タイプを使用する必要があります。
これらのChatOpsツールを取得すると、次の3つのフェーズで効率的な環境を実装できます。
ChatOpsを使用すると、チームは問題に対処するために会話を行い、ソリューション・オプションを検討し、最終的な解決策をクライアントに提案する前に合意できます。
ChatOpsは、シンプルなグループ・チャットと共有画面キャプチャー、問題やファイル（ログ、構成、アウトプットなど）のビデオを可能にします。ChatOpsクライアントはメッセージを保管できるため、グループに追加された誰もが過去の通信を見ることができ、「スピードアップ」することができます。
一部のチャット・ツールでは重大なインシデントが発生すると、特定のチャネルが自動的に作成されます。また、適格なチーム・メンバーがソリューション開発のためのチャネルに自動的に招待されるように、割り当てリストを設定することもできます。
ChatOpsはITOpsとDevOpsの貴重なコンポーネントであり、IT環境の将来の開発にとって重要です。ChatOpsの長期にわたる持続可能性を確保するための、ChatOpsの実装と使用に関するベストプラクティスを次に示します。
全体として、これらのベスト・プラクティスは、自動化の強化、透明性の向上、チーム・プロセスの構築、および将来のソフトウェア開発を改善する機会の創出に役立ちます。
現在の実装フェーズとChatOps環境を構築する目的に応じて、次のユースケースを企業に適用できます。
AIオペレーション（AIOps）とは、人工知能（AI）を活用してITOpsとDevOpsを強化するアプリケーションです。ChatOpsを活用してIT環境全体のデータの可視性を高め、クリティカルなデータを分析してインシデントを特定し、問題、根本原因、推奨される解決策についてITチームに自動的に警告します。AIOpsとChatOpsを組み合わせることで、コミュニケーションとコラボレーションが最適化され、チームがインシデントをより迅速に解決できるようになります。
最近の市場規模は9億米ドルから15億米ドルと推定されているAIOpsの年平均成長率は、2020年から2025年までで約15％となっています。この成長により、AIOpsとChatOpsがアプリケーションライフサイクルを次に進め、長期にわたるソリューションの継続的提供が可能になることが保証されます。
機械学習（ML）と自然言語処理（NLP）を用いて、IBM® Cloud Pak for Watson AIOpsは構造化データと非構造化データをリアルタイムで相関し、隠れた洞察を明らかにして根本原因を特定し、より迅速な解決策を提案します。これらの洞察と推奨事項はリアルタイムでChatOpsに配信され、迅速に実装されます。
その他の利点は次のとおりです。
IBM® Cloud Pak for Watson AIOpsは、IT環境全体での迅速なデータ分析を通じて、インシデントを先見的に修復するための理想的なツールです。ITOpsツールチェーンを活用して、解決効率とレジリエンスを最大化します。データ合成を使用することで、IBM® Cloud Pak for Watson AIOpsはITアプリケーションと環境の全体像を把握し、サイロ化を解消して修復を迅速化します。
