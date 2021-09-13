タグ
AI（人工知能）

ChatOpsのメリットとは。

AI yellow 2 Gen AI

ChatOpsは、DevOpsとITOpsの重要なコンポーネントです。ここでは、その機能がどのようにチーム文化を構築し、ソフトウェア開発とインシデント解決を加速するかについて説明します。

チャット・オペレーション（ChatOps）とは、チャット・クライアントとリアルタイム・チャット・ツールを使用して、ソフトウェアの開発とオペレーションを促進することです。「会話主導のコラボレーション」または「会話主導のDevOps」としても知られるChatOpsは、開発チーム・メンバー間での高速かつシンプルなインスタント・メッセージングによって設計されています。ChatOpsのエクスペリエンスを通じて、チャットボットは平易な英語のコマンドを受け取り、API経由でバックグラウンド・アプリを使ってITオペレーション（ITOps）開発運用（DevOps）を最適化するアクションを開始します。

 

 

広範なコミュニケーションの主要な機能を備えたChatOpsは、部門間のコラボレーションと積極的な意思決定を妨げる情報サイロを排除するように設計されています。その結果、チーム全体に次のようなメリットがあります。

  • オートメーション：コマンドのリアルタイムの検知と実行、コンソールの更新を提供します。
  • コラボレーション：チームや部門間のサイロやコミュニケーションの障壁を取り除く。
  • エンゲージメント：分散したチーム文化を構築および維持し、コミュニケーションと意思決定を連携させます。
  • 生産性：リアルタイムの情報提供によりビジネス・プロセスを強化します。
  • セキュリティーとコンプライアンス：安全性と規制を強化するために、現在および過去のタスクを文書化します。
  • 透明性：コミュニケーションとドキュメンテーションプロジェクトのステータスを調整します。

これらのメリットによって、個人的にも全体的にも、最終的にはチームのコミュニケーションがスピードアップし、開発パイプラインとインシデントへの対応時間が短縮されるため、DevOpsとITOpsを強化できます。

ChatOps環境をデプロイする方法

ChatOps環境をデプロイするには、次のツール・タイプを使用する必要があります。

  • インシデントが発生したときにチャット・ルームにアラートを送信する通知システム
  • 事前にプログラムされたコマンドを実行するチャット・クライアントSlackやMicrosoft Teamsなど）。
  • チケット追跡を改善し、インシデント修復ワークフローを自動化するための既存のDevOpsツール（ChatOps環境に統合）。

これらのChatOpsツールを取得すると、次の3つのフェーズで効率的な環境を実装できます

フェーズ1：コミュニケーションの確立

ChatOpsを使用すると、チームは問題に対処するために会話を行い、ソリューション・オプションを検討し、最終的な解決策をクライアントに提案する前に合意できます。

フェーズ2：グループの確立

ChatOpsは、シンプルなグループ・チャットと共有画面キャプチャー、問題やファイル（ログ、構成、アウトプットなど）のビデオを可能にします。ChatOpsクライアントはメッセージを保管できるため、グループに追加された誰もが過去の通信を見ることができ、「スピードアップ」することができます。

フェーズ3：チャネルの確立

一部のチャット・ツールでは重大なインシデントが発生すると、特定のチャネルが自動的に作成されます。また、適格なチーム・メンバーがソリューション開発のためのチャネルに自動的に招待されるように、割り当てリストを設定することもできます。

ChatOpsのベスト・プラクティス

ChatOpsはITOpsとDevOpsの貴重なコンポーネントであり、IT環境の将来の開発にとって重要です。ChatOpsの長期にわたる持続可能性を確保するための、ChatOpsの実装と使用に関するベストプラクティスを次に示します。

  • 研究チャット・プラットフォーム：Web、モバイル、デスクトップ間で一貫性を実現できるプラットフォームを選択します。
  • 研究チャットボット：バックグラウンド・アプリと互換性があり、平易な英語のコマンドを受け入れ、API接続を利用するチャットボットを選択します。
  • カスタム・スクリプトの作成とデプロイ：コード・デプロイメント用のAPIバックエンドを提供するクラウド・アプリとチャットボットを統合します。
  • コミュニティーのスクリプトやプラグインの使用：ソースコード管理、統合（CI）プラットフォーム、デプロイメント・トリガーなどにチャットボットがアクセスできるようにします。
  • 構成を開発する：チャットボットの機能を拡張し、コマンド制限によってセキュリティーを追加します。
  • チャットボット指向の文化を創造する：チャットボットの使用を民主化することで、チャットボットのメリットを伝え、報酬を提示します。

全体として、これらのベスト・プラクティスは、自動化の強化、透明性の向上、チーム・プロセスの構築、および将来のソフトウェア開発を改善する機会の創出に役立ちます。

ChatOpsの有益なユースケース

現在の実装フェーズとChatOps環境を構築する目的に応じて、次のユースケースを企業に適用できます。

  • アクセス制御とセキュリティー：多くの企業は、アジャイルな主要な機能のためにChatOpsを導入しています。複雑な通信アーキテクチャーにより、プロジェクトのアクセス制御が強化され、長期的なチャットセキュリティー・オペレーション（ChatSecOps）が可能になります。
  • アプリケーションのデプロイメント：ChatOpsは、DevOpsチーム間のアプリケーション開発パイプラインの可視性を向上させます。これにより、デプロイメントオプションを集合的に検討し、それに応じて選択をOrchestrateすることができます。
  • インシデント管理：インシデントの検知、対応、解決に関しては、ChatOpsは非常に貴重なツールです。解決プロセス全体を通じて、チームに情報を提供し、修復ワークフロー全体を通じてチケットを自動的に更新します。
  • 継続的デリバリー（CD）：ChatOpsは、DevOps、ITOps、オートメーション・プロセスを単一のワークフローに統合します。アプリを継続的にデリバリーするためのチームコミュニケーション、パイプライン開発、運用タスクを橋渡しします。

AIOpsとChatOps

AIオペレーション（AIOps）とは、人工知能（AI）を活用してITOpsとDevOpsを強化するアプリケーションです。ChatOpsを活用してIT環境全体のデータの可視性を高め、クリティカルなデータを分析してインシデントを特定し、問題、根本原因、推奨される解決策についてITチームに自動的に警告します。AIOpsとChatOpsを組み合わせることで、コミュニケーションとコラボレーションが最適化され、チームがインシデントをより迅速に解決できるようになります。

最近の市場規模は9億米ドルから15億米ドルと推定されているAIOpsの年平均成長率は、2020年から2025年までで約15％となっています。この成長により、AIOpsとChatOpsがアプリケーションライフサイクルを次に進め、長期にわたるソリューションの継続的提供が可能になることが保証されます。

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

機械学習（ML）自然言語処理（NLP）を用いて、IBM® Cloud Pak for Watson AIOpsは構造化データと非構造化データをリアルタイムで相関し、隠れた洞察を明らかにして根本原因を特定し、より迅速な解決策を提案します。これらの洞察と推奨事項はリアルタイムでChatOpsに配信され、迅速に実装されます。

その他の利点は次のとおりです

  • ツールチェーンの統合：すべての連携プラットフォームに接続し、設定したChatOpsコミュニケーション・ツールにアラートを直接配信します。
  • アプリケーション中心：チームがプロセスを統合して共同で管理できるようにすることで、ChatOpsエクスペリエンスとDevOpsインテリジェンスを向上させることができます。
  • 実行可能な洞察：相関関係、因果関係、パターンの特定を特定する総合的な洞察を提供します。これにより、チームはChatOpsを活用して問題に優先順位を付け、解決プロセスを進めることができます。
  • インテリジェントな合成：実行可能なソースへのリンクとともに、異常を明確に把握し、迅速な調査と解決を実現します。複数のチームが同じデータにアクセスして、推奨されるソリューションを共同で実装できます。

IBM® Cloud Pak for Watson AIOpsは、IT環境全体での迅速なデータ分析を通じて、インシデントを先見的に修復するための理想的なツールです。ITOpsツールチェーンを活用して、解決効率とレジリエンスを最大化します。データ合成を使用することで、IBM® Cloud Pak for Watson AIOpsはITアプリケーションと環境の全体像を把握し、サイロ化を解消して修復を迅速化します。
