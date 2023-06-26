AIOpsの6つの戦略的ユースケース

多くの組織にとって、アプリケーションはビジネスそのものです。オーバープロビジョニングや過剰な支出を行うことなく、一貫した継続的なアプリの運用を維持することは、AIOpsの重要なユースケースです。

FinOpsや持続可能なITと同様、このユースケースでも、オートメーションがクラウド・コストの最適化の鍵であるという考えが採用されています。それは、ITチームがどれほど熟練していても、最低コストで性能を実現するために必要な正確なコンピューティング、ストレージ、データベース構成を継続的に決定する能力がないからです。ソフトウェアは、リソースがいつ、どのように使用されるかを見極め、実際の需要にリアルタイムで対応できます。AIOpsユースケースと同様に、ベビーステップから始めて、無停止で可逆的なアクションを実行でき、即座にコストを削減し、性能を向上させ、信頼性を構築できます。

次のステップ: