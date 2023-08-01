毎日、世界中で何十億もの人々がコンピューターやモバイル・デバイスを使用してインターネットにアクセスしています。必ず、こうしたユーザーの一部は、読み込みに時間がかかるか、クラッシュしやすいWebサイトにアクセスしようとします。

Webサイトのパフォーマンスが低下した理由の1つは、同時にサイトにアクセスしようとしていた人が多すぎて、サーバーが圧倒されたことです。ただし、DNSの設定ミス、永続的なサーバー障害、悪意のある攻撃者による悪意のある攻撃など、より大きな問題を示している可能性もあります。

インシデントとは、修復が必要なITサービスのエラーや複雑さのことです。これらのインシデントの多くは、特定の解決策を必要とする一時的な課題ですが、より包括的な対処を必要とする根本的な、またはより複雑な問題を示すものは、問題と呼ばれます 。

これは、インシデント管理と問題管理の両方、問題とエラー制御のための2つの重要なプロセスの存在、アップタイムの維持、そして最終的には顧客やその他の利害関係者に優れたサービスの提供について説明しています。

組織は、顧客にサービスを提供し、パートナーとコラボレーションするために、デジタル・テクノロジーへの依存度が高めています。組織のテクノロジー・スタックは、ビジネスを成長させるための新しくエキサイティングな機会を生み出す可能性があります。しかし、サービスにおけるエラーは、指数関数的な混乱や、評判や財務の健全性への損害を引き起こす可能性もあります。