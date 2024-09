IBMの「Rethink & Automate」シリーズは、リーダー層を対象とし、グリーンフィールドの視点からのアプローチで自動化を取り入れることで、ビジネスとITの共通プロセスを再構築することを目的としています。一般的なDevOpsプロセスは、計画、コーディング、構築、テスト、リリース、デプロイ、運用、監視の8つのステップからなるサイクルです。8つのステップのうち1つでも遅くなると、パイプライン全体のスピードに影響します。

IBM Institute for Business Valueが発表した論文『The speed of smarter architecture』の中で、IBMのHans A.T. Dekkersは、「デジタル・スタートアップ企業は別として、既存の大企業にとってスピードを向上させることがさらに重要になっているようです」と述べています。「S&P 500企業の平均寿命が60年(1960年代)から20年未満(現在)まで下がり、その一方で売上高がさらに上がる傾向が加速しているのを見ると、スピードによる影響が大きいことがわかります。」