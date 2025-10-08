AIネットワーク監視とは

従来のネットワーク監視は、手動のセットアップと、特定の条件（一例として、CPU使用率が特定の割合を超えるなど）が満たされたときにアラートを生成する静的ルールまたはしきい値に依存しています。従来の監視環境の場合、ネットワーク管理者はネットワーク・デバイス（スイッチ、ルーター、ファイアウォール、サーバー、アクセス・ポイント）全体に監視センサーを展開し、センサーは SNMP、インターネット制御メッセージ・プロトコル（ICMP）、NetFlowなどのプロトコルを使用して、デバイスの状態、トラフィック・フロー、および全体的なネットワークのパフォーマンスに関するデータを収集します。

従来の監視アプローチでは一般に、ポーリング方式を使用して定期的にデータを収集し、主にデバイス・レベルの正常性メトリクスに焦点を当てます。この方法は簡単で、ベンダーに依存しない監視戦略を実現しますが、いくつかの大きな制限があります。

例：

複数のデータ点を関連付けたり、因果関係を理解したりすることなく、事象を単独で扱うことが多いため、根本原因の分析やインシデント対応が遅れる可能性があります。

ルールベースの監視は、事前に定義されたしきい値と条件に依存するため、静的なルールは動的なネットワーク条件に容易に適応できません。この問題により誤検知やアラート疲労が生じる可能性があり、場合によっては監視システムが重大なイベントを見逃してしまう可能性があります（特にクラウドベースのネットワークやハイブリッド・ネットワークの場合）。

このアプローチは主に事後対応型であるため、問題はネットワークに影響を与えた後にのみ検知されます。

それとは対照的に、AIベースのネットワーク監視は、適応力に優れた事前対応型アプローチを採用しています。このアプローチでは、以下のことが可能です。

複数の情報源（トラフィック、ログ、デバイス）にわたるデータを相互に関連付けることで、包括的な知見を得て、トラブルシューティングと根本原因分析を迅速に行えます。

進化するネットワーク状況に動的に適応し、時間をかけて学習します。

拡張して、複雑なIT運用とネットワーク・インフラストラクチャーを効率的に処理します。

時間の経過とともにアラートの精度を改善することで誤報を減らし、ネットワーク・エンジニアの通知疲労を軽減し、全体的な対応効率を向上させます。

微妙な異常を検知し、ネットワークに影響を与える前に潜在的な問題を先見的に予測します。

ネットワークのセキュリティーとパフォーマンスを維持するための是正措置を推奨、または自動的に適用します。

AIネットワーク監視により、ITチームは事後対応の手動ネットワーク管理から脱却し、現代のネットワークに求められるインテリジェントで予測的な自動化されたアプローチに移行できるようになります。