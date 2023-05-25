最も基本的なレベルでは、外形監視は、開発者がアプリケーションによってユーザーのアクションをシミュレートし、アプリケーションの機能をテストするために使用する方法です。

プログラムがエラーを検知した場合、顧客に影響を与える前に問題を見つけて修正することができます。監視に対するこの積極的なアプローチは、開発段階でWebサイトのパフォーマンスを維持するための重要な要素です。

外形監視では、地理的な場所、ネットワークの種類、さまざまなデバイスなどの要素に基づいたユーザー対話にスクリプトを使用します。この戦術により、アプリケーションのアップタイム、ユーザーがインターフェースを使用する際に直面する可能性のある問題、システム停止、アプリケーションの一般的な稼働状況などについての洞察を得ることができます。

このデータを収集して分析したら、可観測性ツールを使用してギャップを埋め、アプリケーション・ユーザーにポジティブな体験を提供できるようになります。