外形監視（合成テスト）は、ユーザーがアプリケーションを利用する際の潜在的な行動を模倣し、アプリケーションがどのように機能しているかを判断します。顧客行動のシミュレーションを作成することで、開発者はアプリケーションがどのように動作し、ユーザー・エクスペリエンスにどのように影響を与えているかについての情報を得ることができます。
最も基本的なレベルでは、外形監視は、開発者がアプリケーションによってユーザーのアクションをシミュレートし、アプリケーションの機能をテストするために使用する方法です。
プログラムがエラーを検知した場合、顧客に影響を与える前に問題を見つけて修正することができます。監視に対するこの積極的なアプローチは、開発段階でWebサイトのパフォーマンスを維持するための重要な要素です。
外形監視では、地理的な場所、ネットワークの種類、さまざまなデバイスなどの要素に基づいたユーザー対話にスクリプトを使用します。この戦術により、アプリケーションのアップタイム、ユーザーがインターフェースを使用する際に直面する可能性のある問題、システム停止、アプリケーションの一般的な稼働状況などについての洞察を得ることができます。
このデータを収集して分析したら、可観測性ツールを使用してギャップを埋め、アプリケーション・ユーザーにポジティブな体験を提供できるようになります。
外形監視ツールがビジネス目標の達成に役立つか疑問がある場合は、参考情報を利用できます。最も基本的なレベルでは、外形監視はアプリケーションを通じてユーザーのアクションをシミュレートし、その機能をテストするために開発者が使用する方法です。
プログラムがエラーを検知した場合、顧客に影響を与える前に問題を見つけて修正することができます。監視に対するこの積極的なアプローチは、開発段階でWebサイトのパフォーマンスを維持するための重要な要素です。ここからは、外形監視を使用してデジタル体験を向上させるために知っておくべきことについて詳しく説明します。
外形監視は、アプリケーションの潜在的なパフォーマンスの問題を見つけるために、さまざまな場所で顧客体験を模倣することにより機能します。外形監視を開始するには、まずいくつかの手順を実行して、システムを正確に稼働させる必要があります。
ここでは、外形監視により貴重なデータを収集するための4つの手順を取り上げます。
スクリプトのセットアップ：外形監視を開始するには、エンジニアにアプリケーション用のスクリプトを作成してもらうことから始める必要があります。これらのスクリプトは、さまざまな地域から時間指定の間隔（通常は15分ごと）で実行されるように設定されており、さまざまなシナリオでユーザー・アクティビティーを監視します。スクリプトは作成後に、ユーザーが各ステップでアプリケーションと対話する方法をシミュレートします。
外形監視のカスタマイズ：独自のビジネス・ニーズに合わせて、外形監視トライアルを構成できます。特定のコンピューターに配置してアプリケーションのパフォーマンスをテストしたり、ファイアウォール内に配置して内部システム機能を監視したりできます。
データの収集：次に、監視ソフトウェアがロボット・クライアントから提供されたデータを収集して分析します。テスト中にエラーが観察された場合は、テストの信頼性を確認するためにテストは2回実行されます。
収集した情報の分析：外形監視は、テスト中に発生したエラーを通知するアラートを送信します。開発者は、収集されたデータを使用して可観測性システムや監視システムを調整し、デジタル・エクスペリエンスとWebパフォーマンスを向上させます。
アプリケーションに更新が適用されるたびに、外形監視テストを再実行できます。この機能により、更新のたびに、問題の根本原因を見つけるためのシステムが整っていることを確認でき、自信を深めることができます。
オンライン消費者の最大88%は、サイトで悪い体験をすると、その後そのサイトに戻る可能性が低くなります（ノーザン・アリゾナ大学）。外形監視を使用すべき主な理由は、顧客体験をリアルタイムで向上させることができるからです。
ここでは、外形監視を使用すべき主な理由を示します。
問題の修正：外形監視は、トラフィックが少ない期間の発生やトランザクションの可用性の欠如などのエラーが発生した場合に、ITチームに警告を発します。このリアルタイム監視により、開発者はユーザーに影響が及ぶ前に問題を見つけて修正することができます。
ベンチマークの改善：外形監視を長期間使用した後でも、履歴データを使用してアプリケーションを改善できます。このデータにより、全体的なパフォーマンスに関する基本的な知識と、競合他社と比較しての自社の優位性についての洞察が得られます。
複雑なトランザクションの監視：トランザクションが正しく機能しているかどうかを簡単に判断できます。外形監視では、フォームへの記入、購入、カートへの商品の追加などのプロセスをエミュレートできます。
トラフィックのピーク・シーズンへの準備：外形監視は、API、モバイル・アプリケーションとWebアプリケーション、SaaS製品などを監視するために、さまざまな場所から顧客を模倣することができます。この能力によって、潜在的なピーク市場や地域を特定できます。
これらの要因を監視することで、組織はサード・パーティー組織に説明責任を持たせ、多様な状況で成功し、統合を成功させることができます。最後の点ですが、プロバイダーとユーザーに対するサービス・レベル・アグリーメント（SLA）を確実に遵守することができます。
主に3種類の外形監視が、ネットワークにおける潜在的なエラーのトラブルシューティングを支援します。
Availability Monitoring：このタイプの監視は、外形監視の最も標準的で基本的なタイプの1つです。Availability Monitoringは基本的に、さまざまなWebサイトの機能がアプリケーション・ユーザーに利用可能であることを確認します。例としては、SSL証明書やDNS証明書の項目の検証、応答時間の確認、API呼び出しの実行などがあります。
Webパフォーマンス監視：Webサイト監視は、ページの読み込み時間、Webサイトのパフォーマンス・メトリクス、応答時間をチェックします。これには、モバイル監視とマルチブラウザー監視のエラーの検出が含まれます。
トランザクション監視：外形監視のより複雑な形態は、ビジネス・トランザクション監視です。それは、トランザクションを実行するスクリプトを実行できるコンピューターです。このスクリプトを使用すると、ユーザーはチェックアウトを完了してフォームに記入するという体験をシミュレートすることで、ユーザーが送信を完了できるようになります。
合成テストには、ブラウザー・テストとAPIテストの2種類があります。ブラウザー・テストは、ロボット顧客とのユーザー・トランザクションをシミュレートします。APIテストでは、アプリケーション・インフラストラクチャーの異なるレイヤーで異なるエンドポイントを使用します。APIテストの例としては、SSL、HTTP、DNSなどがあります。
最新のクラウドネイティブ・アプリケーションは、分散環境に移行するにつれて複雑化し続けています。DevOpsチームが、システム内で考えられるすべてのトランザクション・シナリオをシミュレートすることは困難な可能性があります。特定の状況や場所がテストされないと、エラーが簡単に見落とされる可能性があります。顧客ロードマップが不明であると、一般にはアプリケーションで問題が発生したときにその原因のコンテキストが得られません。
外形監視はコストがかかり、セットアップが難しい場合があります。通常、組織には、このタイプの監視に関連するコーディングやスクリプト言語を管理するための高度な技術スキルを持つ人材が必要です。このツールのセットアップは、高度に専門化された開発者であっても、非常に時間がかかります。
最後に、UIのわずかな変更でもスクリプトが失敗する可能性があり、その結果、誤ったAlerts and Notificationが強制されることがあります。単にボタンの名前を変更するだけでも、監視のための対応するコードを変更する必要があることになります。外形監視では、こうした障害に対処するために、レジリエンスと自動化の向上に取り組んでいます。
開発者がアプリケーションの機能を確認する2つの主な方法は、外形監視とリアル・ユーザー・モニタリングです。リアル・ユーザー・モニタリングは、DevOpsコミュニティー内では多くの場合、RUMという略称で呼ばれます。
RUMは、実際のユーザーの特定のタスクを、シミュレートするのではなく追跡するパッシブ・モニタリングの一種です。組織は、WebページのコードにJavaScriptを実装し、実際の顧客がページを操作している様子をバックエンドで追跡することで、RUMを実施できます。これは、企業がシステム内のさまざまなエラーの長期的な影響を理解するための優れたリソースです。RUMの主な問題の1つは、顧客がネットワークを使用していない場合、システムがアクティビティーを監視できないことです。
外形監視は、スクリプトを使用してシステム内の問題を検知する人工ユーザーを作成するアクティブ・モニタリングの一種です。このタイプの監視は、アプリケーションがまだ開発中であるプロジェクトの初期段階に最適なオプションです。コード内の問題を早期に検知することで、問題をより迅速に解決し、後でインフラストラクチャー内でより重大な問題にならないようにすることができます。
Instana®は、アプリケーション・パフォーマンス監視（APM）とAPI監視機能に外形監視を追加することを発表いたします。この新しい機能は、デジタル・エクスペリエンス監視に新たな外部からの視点を提供します。これで、合成とトポロジーを使用して、より多くのテストの推奨を使用してテスト・カバレッジを評価できるようになります。今すぐInstana SandboxでFull Stack Observabilityプラットフォームをお試しください。
ハイブリッド・クラウド向けの主要なエンタープライズ識別情報プラットフォームをご覧ください。アプリケーションがどこに存在しても、アプリケーションのパフォーマンス管理を改善し、CI/CDパイプラインを高速化します。
IBM Instanaは、あらゆるユーザーの利用に適したリアルタイムの可観測性を提供します。可観測性戦略が現在および将来の環境の動的な複雑さに対応できることを検証しながら、価値実現までの時間を短縮します。 モバイルからメインフレームまで、Instanaは250以上のテクノロジーをサポートしており、その数は増え続けています。