人工知能システムは、従来のソフトウェアとは異なる動作をします。従来のソフトウェア・プログラムは、明示的な指示に従って決定論的なアウトプットを生成します。つまり、同じ条件下で同じインプットを従来のプログラムに提供すると、常に同じアウトプットが得られます。AI駆動のシステムは機械学習アルゴリズムによって駆動される確率的な出力を生成します。入力や状況が同じであっても、その出力は変動することがあります。

そのダイナミックなロジックは他に類を見ないほど強力ですが、それに伴う予測不能性は潜在的なリスクをもたらします。例えば、組織は、偏ったアウトプットや有害なアウトプットに起因する評判のリスクに直面しています。チェックされていない、あるいは気づかれていないAIハルシネーションは、単にユーザーを困らせたり混乱させたりするものから、重大な結果をもたらすミッションクリティカルなシナリオにおける不正確さに至るまで、独自の広範なリスク群をもたらします。AIによる敵対的攻撃や侵害されたデータセットは、サイバーセキュリティーリスクをもたらす可能性があります。急速に変化する環境においてAI規制を遵守しない場合、財務的および法的リスクが伴います。

AIMSは、これらのリスクを予測し、考慮するように設計されています。より具体的な言葉で言えば、AIMSは、組織がAIベースのツールや製品を使用する際に関連するあらゆるワークフローに、健全なAIガバナンスを埋め込むための方針とプロトコルとして理解することができます。これには、標準化された事前対応型のリスクアセスメント、報告体制、定期的な監査、モデルのアウトプットと性能のリアルタイム監視などの対策が含まれます。

適切に実行されたAI管理システムは、リスクを軽減するだけでなく、運用効率を最適化し、効果的なAI導入には賛同が不可欠な開発者、エンドユーザー、その他の利害関係者との間の信頼を構築します。