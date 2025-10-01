IBM、ISO 42001認証を取得した最初の主要なオープンソースAIモデル・デベロッパーに選出

AIは現在、従来のソフトウェアのように動作しません。従来のプログラムは、固定された命令に従い、同じ決定論的なアウトプットを生成します。一方、AIモデルはデータからパターンを学習し、確率的に応答を生成します。つまり、インプットが同じに見えても、アウトプットが異なる可能性があります。この柔軟性は強力ですが、モデル開発とデプロイメントのライフサイクル全体を通じて管理しなければならないリスクも伴います。

ISO 42001は、組織が人工知能を管理する方法に関するフレームワークを確立しています。これは、AIMSがどのようなものであるべきか、つまりAIの開発とデプロイメントを導くポリシー、実践、保護対策などを定義します。この規格は、倫理、説明責任、信頼に関する問題を扱うために設計されています。これらは、特に世界中で規制当局の監視が強化されている中で、AIを導入するすべての組織が直面する問題です。

企業、官公庁・自治体、デベロッパーにとってこの認証は、IBMが測定可能な安全対策と堅牢で透明性の高いプロセスを実装していることへの信頼をもたらします。これにより、Graniteで構築した組織は、金融サービスや医療などの規制の厳しい業種・業務や、多くのミッションクリティカルなデプロイメント環境を備えた公共部門など、重要なコンテキストで言語モデルを導入するための信頼できる基盤を得ることができます。

AIモデル開発者にとって、この標準は、責任あるAIが実際にどのようなものであるかについての期待を表しています。また、IBMにとっては、AIモデルの開示に関する業界トップの透明性に加えて、AIのセキュリティー、安全性、ガバナンスの実践に対する長年の投資の妥当性を検証するものです。

さらに広く言えば、IBMの成果は、責任あるAIデプロイメントの未来が、オープンで信頼され、広範なモデルの普及とイノベーションをサポートするために許容的なライセンスで提供されるという重要な前例を打ち立てました。IBMは、モデル、ベンチマーク、ツールをより広範なコミュニティーと共有することで、透明性と説明責任が業界の標準となるエコシステムに貢献しています。

3,000万件を超えるダウンロード数を誇るGraniteは、オープンソース・デベロッパーの間で広く採用されているモデル・ファミリーです。エンタープライズ・レベルでは、組織は検索拡張生成、カスタマー・サービス、エージェント型ワークフローなどのさまざまなユースケースに合わせて、Graniteを本番環境にデプロイしています。ISO 42001認証は、Graniteを使用して構築するすべての人に、さらなる信頼を提供します。

世界中でAIの導入が加速する中、ISO 42001認証は、イノベーションと安全対策のバランスを取るための強力なフレームワークを提供します。