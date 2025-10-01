IBM、ISO 42001認証を取得した最初の主要なオープンソースAIモデル・デベロッパーに選出

IBM®は、IBM Graniteオープンソース言語モデルのAI管理システム（AIMS）でこの評価を獲得した最初のオープンソースAIモデル・デベロッパーの1社です。
国際標準化組織（ISO）は2023年に、人工知能の管理に関する世界初の標準を導入しました。ISO/IEC 42001:2023として知られるこの規格は、組織がAIに関するポリシー、プロセス、および安全策を確立する方法の指針として策定されました。AIが責任を持って構築、デプロイ、維持されているかを外部から監査するための、世界的に認められた初のフレームワークが誕生しました。
IBMは、IBM GraniteのAI管理システム（AIMS）について、ISO/IEC 42001:2023に基づく認定を取得しました。この認定は、エンタープライズ向けにカスタム構築されたオープンソース言語モデルのファミリーであるIBM Granite言語モデルに適用されます。
Graniteは当初からオープンに開発され、伝播性のないApache 2.0ライセンスの下でリリースされました。このオープンなアプローチは外部からも認められ、Graniteはスタンフォードの基盤モデル透明性指数でトップ5にランクされ、ほぼすべての主要なモデル・デベロッパーを上回っています。このオープン性、透明性、認定済みガバナンスの組み合わせにより、企業は高い信頼を寄せながら、最もクリティカルなワークロードにGraniteを導入します。
「主力のGraniteモデルでISO 42001認証を取得できたことを光栄に思います」とAIモデル担当副社長のDavid Coxは言います。「Graniteは現在、この基準を満たす最初のオープン・モデル・ファミリーとなっており、これはその構築とメンテナンスに配慮が行き届いていることの証です。」
認証監査は、主要な認定機関であるShellman社によって実施されました。「ISO 42001認証の取得は、IBM Graniteだけでなく、人工知能とテクノロジーのランドスケープにとっても大きなマイルストーンです」とSchellman社のCEO（最高経営責任者）であるAvani Desai氏は述べています。「認定された最初のオープンソースAIモデル・プロバイダーの1社として、IBMは透明性、説明責任、イノベーションがいかに共存できるかについて重要な前例を作りました。Schellmanのチーム全体が、この取り組みにおけるIBMのパートナーであることを誇りに思うと同時に、責任あるAIの構築というIBMの取り組みを目の当たりにしています。」
AIは現在、従来のソフトウェアのように動作しません。従来のプログラムは、固定された命令に従い、同じ決定論的なアウトプットを生成します。一方、AIモデルはデータからパターンを学習し、確率的に応答を生成します。つまり、インプットが同じに見えても、アウトプットが異なる可能性があります。この柔軟性は強力ですが、モデル開発とデプロイメントのライフサイクル全体を通じて管理しなければならないリスクも伴います。
ISO 42001は、組織が人工知能を管理する方法に関するフレームワークを確立しています。これは、AIMSがどのようなものであるべきか、つまりAIの開発とデプロイメントを導くポリシー、実践、保護対策などを定義します。この規格は、倫理、説明責任、信頼に関する問題を扱うために設計されています。これらは、特に世界中で規制当局の監視が強化されている中で、AIを導入するすべての組織が直面する問題です。
企業、官公庁・自治体、デベロッパーにとってこの認証は、IBMが測定可能な安全対策と堅牢で透明性の高いプロセスを実装していることへの信頼をもたらします。これにより、Graniteで構築した組織は、金融サービスや医療などの規制の厳しい業種・業務や、多くのミッションクリティカルなデプロイメント環境を備えた公共部門など、重要なコンテキストで言語モデルを導入するための信頼できる基盤を得ることができます。
AIモデル開発者にとって、この標準は、責任あるAIが実際にどのようなものであるかについての期待を表しています。また、IBMにとっては、AIモデルの開示に関する業界トップの透明性に加えて、AIのセキュリティー、安全性、ガバナンスの実践に対する長年の投資の妥当性を検証するものです。
さらに広く言えば、IBMの成果は、責任あるAIデプロイメントの未来が、オープンで信頼され、広範なモデルの普及とイノベーションをサポートするために許容的なライセンスで提供されるという重要な前例を打ち立てました。IBMは、モデル、ベンチマーク、ツールをより広範なコミュニティーと共有することで、透明性と説明責任が業界の標準となるエコシステムに貢献しています。
3,000万件を超えるダウンロード数を誇るGraniteは、オープンソース・デベロッパーの間で広く採用されているモデル・ファミリーです。エンタープライズ・レベルでは、組織は検索拡張生成、カスタマー・サービス、エージェント型ワークフローなどのさまざまなユースケースに合わせて、Graniteを本番環境にデプロイしています。ISO 42001認証は、Graniteを使用して構築するすべての人に、さらなる信頼を提供します。
世界中でAIの導入が加速する中、ISO 42001認証は、イノベーションと安全対策のバランスを取るための強力なフレームワークを提供します。
ISO 42001に基づく認証には、ガバナンス・ポリシー、データ慣行、技術的な保護手段を含む、組織がAIシステムをどのように管理しているかについての包括的な監査が必要です。この監査は、徹底性と品質が認められている認定認証機関であるSchellman社によって実施されました。Schellman社は ISO 42001のマーケット・リーダーであり、2024年にANABによって認定された最初の認証機関です。
実務エクスペリエンスに基づいた専門知識で知られるSchellman社の専門家は、確固たる独立性を維持しながら、優れた顧客サービスを提供します。このバランスの取れたアプローチにより、IBMはShellman社との信頼できる長期的な関係を構築することができ、そのおかげで、IBMはこの画期的なISO 42001認証を含む複数のコンプライアンス目標を達成できました。
このプロセスは3か月足らずで完了し、不適合はゼロになりました。これは大きな成果であり、IBMの成熟したAIガバナンス慣行の証です。この認証は、IBM Graniteが安全で責任あるAIのための国際的に認められたベスト・プラクティスに沿っていること、およびAI管理プロセスが最高レベルの精査を満たしていることを認定するものです。
Graniteは、透明性、安全性、セキュリティー、ガバナンスが信頼できるAIシステムの中核となる原則でなければならないというIBMの哲学を反映しています。これらの原則は、より広範な取り組みを示すIBMがISO 42001認証の取得に貢献しました。
業界をリードする透明性に加えて、IBMはGraniteのライフサイクル全体にわたって厳格なガバナンスとテストを適用しています。IBMのデータ管理フレームワークLakehouseは、厳格なメタデータの追跡とライセンス管理により、2.7ペタバイトを超えるトレーニング・データを監視し、あらゆる段階で説明責任を果たします。Graniteモデルは、認証要件に加えて、現実世界の脅威に対してストレス・テストを行い、真正性についてデジタル署名されています。また、安全性とバイアスを評価するためのオープン・ベンチマークによってサポートされています。これらは、Graniteだけでなく、より広範なAIエコシステム全体での信頼を強化する指標です。
これらの対策に基づいて、IBMのオープンソース・ガードレール・モデル・スイートであるGranite Guardianは、あらゆるAIモデルにわたるプロンプトと応答のリスクを検出する特殊な保護手段を提供します。Granite GuardianをGraniteの中核的な保護機能に重ねることで、IBMは企業が本番環境でAIを安全かつ責任をもって使用できるように支援します。
これらの取り組みは、「エンタープライズ向けAIにはエンタープライズ・グレードの信頼が必要」というIBMの理念を示しています。ISO 42001認証を取得した最初の主要なオープンソースAIモデル・デベロッパーとなったことで、Graniteの透明性、セキュリティー、ガバナンスの基盤が証明されています。これはIBMにとって重要なマイルストーンであり、責任あるAIの標準を確立するために継続的なイノベーションと投資に取り組んでいます。