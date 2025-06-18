AIでメインフレームの専門知識を活用

AIアシスタントがユーザーの学習を支援する一方で、自動化はユーザーに行動する力を与えます。ガイド付きのワークフローを提供することで、自動化は十分な事前知識がなくても、経験の浅いユーザーが効果的にタスクを実行できるようにします。

自動化のメリットは初心者にとどまらず、経験豊富なメインフレームの専門家にも及びます。例えば、経験豊富なシステム・プログラマーが、めったに使用しないセキュリティー設定の構成に直面する場合を考えてみてください。基礎知識は持っていても、このタスクを最後に実行してから何年も経過しており、手順や依存関係、システムの細かな点を思い出す必要があるかもしれません。

適切なガイダンスや手順がなければ、このプロセスは時間がかかり、重要な更新の遅延やエラー発生の可能性を高めてしまいます。

自動化とAI駆動型ツールは、このギャップを埋める手段となります。ステップごとの支援を提供し、反復的なワークフローを自動化し、対話型AIのコンテキストに基づいてリアルタイムで推奨を提示します。これらのツールは、新しい課題に取り組むキャリア初期の開発者と、めったに使わないスキルを再び活用するベテラン技術者の双方を支援します。エラーを減らし、効率を高め、ストレスを最小限に抑えることで、自動化はメインフレームの専門家が戦略的で付加価値の高い取り組みに集中できるようにします。

同様に重要なのは、自動化ソリューションが組織の既存の投資と統合できることです。企業は、多年にわたり多大な投資を行ってきた実績ある自動化フレームワークやテクノロジー、例えばジョブ制御言語（JCL）、Restructured Extended Executor（REXX）、Ansibleなどに依存しています。価値を最大化し導入を確実にするためには、自動化はこれらの基盤的なツールをサポートし、高額な置き換えを要求するのではなく、互換性とシームレスな統合を提供する必要があります。