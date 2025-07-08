取得したさまざまな情報またはエンティティが互いにどのように関連しているかを識別することは、従来のRAGのもう1つの弱点です。たとえば、複雑な病歴を持つ患者のユースケースを考えてみましょう。従来のRAG取得プロセスを通じて、LLMが関連情報を提供する場合があります。このデータには、その患者が1年間に何人の医師を受診したかなどの詳細が含まれることがありますが、各医師がどの治療法を処方したかを特定するのは難しい場合があります。

2024年にMicrosoft Researchによって導入されたGraphRAGは、ナレッジ・グラフを通じて関係を処理および特定することによって、この課題に対処します。GraphRAGは、エンティティとそれらの相互関係を表すノードとエッジのネットワークとして情報を整理します。

「患者が病院に行ったことがあるなら、質問は『過去に訪れたすべての訪問履歴を見せてほしい』ということです。それを単なる言葉ではなく、グラフによる知識表現として示せます」とNirmal氏は説明します。「異なる複数のポイントに注目し、彼が面会したさまざまな医師、服用したさまざまな薬、受けた治療をすべて1つのグラフィック表示で見ることができます。」

Nirmal氏によれば、データ量が増えるにつれてグラフのレンダリングが困難になるため、GraphRAGには限界があるといいます。たとえば、数十万のノードをマッピングすることは、わずか数十のノードをマッピングするよりも困難です。「すべてのものには制限があります。しかし、GraphRAGが活普及した理由は、純粋なRAG自体に限界があるからです」とNirmal氏は言います。

GraphRag の詳細をご覧ください。