Che cos'è la gestione dello spazio?

Le spese per uffici e altre strutture costituiscono una parte significativa dei budget di molte aziende. L'ottimizzazione dello spazio fisico aiuta a ridurre le spese immobiliari e delle utenze non necessarie e comporta un risparmio sui costi. Ad esempio, adottare un approccio strategico nella gestione dello spazio consente alle aziende di prendere decisioni informate in materia di investimenti immobiliari, leasing, acquisizioni e altro ancora. In un'economia robusta, le aziende potrebbero espandere i propri immobili o spazi per uffici, mentre in una fase di recessione potrebbero consolidare o riorganizzare gli spazi per renderli più efficienti. Le organizzazioni possono anche riallocare gli spazi che non utilizzano per uno scopo più appropriato o addirittura presentare un'argomentazione a favore o contro la necessità di un'espansione. E implementando pratiche di gestione dello spazio ad alta efficienza energetica, le aziende possono ridurre considerevolmente la fattura delle utenze.