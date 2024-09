Teradyne aveva bisogno di automatizzare i report sull'allocazione dello spazio per una maggiore precisione. IBM TRIRIGA ha aiutato il produttore a raggiungere l'efficienza operativa attraverso una migliore gestione dello spazio.

La gestione del posto di lavoro durante il COVID

Con 350.000 dipendenti in tutto il mondo, per garantire la sicurezza durante l'epidemia da COVID-19, IBM Global Real Estate (GRE) ha utilizzato TRIRIGA per ottimizzare l'utilizzo dello spazio e i servizi sul posto di lavoro.