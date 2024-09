Che cos'è l'ONDC (Open Network for Digital Commerce)?

L'ONDC è stato sviluppato tra i crescenti problemi di concentrazione di energia nel mercato dell'e-commerce durante un'era di rapida trasformazione digitale. In India, come in molti altri paesi, una piccola coorte di grandi piattaforme di e-commerce è cresciuta fino a creare dei monopoli digitali. Questa tendenza ha sollevato preoccupazioni per le pratiche commerciali sleali, la monopolizzazione dei dati e l'emarginazione delle piccole imprese locali che lottano per competere.

Per affrontare queste sfide e democratizzare lo spazio, il governo indiano (sotto gli auspici del Ministero del Commercio e dell'Industria) aveva iniziato a esplorare la possibilità di creare una rete aperta per il Digital Commerce. L’obiettivo era realizzare un framework che consentisse ad acquirenti e venditori di effettuare transazioni, indipendentemente dalle rispettive piattaforme utilizzate, in modo simile a come le interfacce di pagamento unificate (UPI)2 hanno rivoluzionato i pagamenti digitali rendendoli indipendenti dalla piattaforma.

Nel luglio 2021, il Dipartimento per la Promozione dell'Industria e del Commercio Interno (DPIIT) ha istituito un consiglio consultivo di nove membri per guidare l'iniziativa e i programmi pilota di New Delhi NCR, Bengaluru, Mumbai, Bangalore, Coimbatore, Hyderabad, Pune e altre città. Nel giro di pochi mesi, l'ONDC ha ottenuto la certificazione come organizzazione no profit della Sezione 8 gestita dal settore privato, dopodiché diverse organizzazioni dello stesso settore hanno iniziato a integrare applicazioni e servizi con la rete dell'ONDC.

Dal suo lancio, le piattaforme ONDC hanno elaborato quasi 7 milioni di ordini e la rete ONDC è cresciuta fino a oltre 370.000 venditori e fornitori di servizi in 588 "città contabili" (circa il 70% delle città indiane).3 I protocolli ONDC sono stati adottati da società come Flipkart, Paytm, Pincode by PhonePe, Amazon, State Bank of India (SBI) e Meta (tra le altre), con casi d'uso che vanno dalla sanità alla fintech e all'agribusiness.

L'ONDC è anche pronto a diventare un elemento di svolta nel settore delle consegne di cibo, dove può ridurre drasticamente i tassi di commissione rispetto a piattaforme come Zomato e Swiggy, che addebitano ai ristoranti - molti dei quali sono piccole imprese - commissioni fino al 25%.4