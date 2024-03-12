In che modo le utility possono prepararsi a condizioni meteorologiche estreme con dati e AI

Sebbene i disastri naturali siano inevitabili, la potenza dei dati, dell'AI, degli insight meteorologici intelligenti, dell'IoT, della tecnologia geospaziale e delle tecnologie avanzate di gestione degli asset può migliorare significativamente la gestione dei disastri e rafforzare la rete.

La combinazione della IBM® Maximo Application Suite (MAS) e della IBM® Environmental Intelligence Suite offre uno strumento robusto per aiutare le utility a prepararsi meglio a condizioni meteorologiche estreme:

1. Manutenzione incentrata sull'affidabilità:

L'invecchiamento degli asset, unito all'impossibilità di identificare in anticipo gli asset a rischio, crea un ambiente complesso e pericoloso per le imprese. IBM sta risolvendo queste sfide combinando funzionalità di manutenzione centrata sull'affidabilità (RCM), gestione degli asset (EAM) e asset performance management (APM) in un'unica piattaforma. L'applicazione IBM® Maximo Reliability Strategies consente processi end-to-end per avviare, completare e distribuire studi RCM e monitorare i risultati. Queste funzionalità avanzate consentono alle organizzazioni di prendere decisioni di manutenzione basate sui dati, concentrarsi su asset critici e a rischio e allocare strategicamente il livello esatto di manutenzione necessario per preservare le proprie funzioni. Le imprese possono anche sviluppare strategie per standard di affidabilità in condizioni di freddo adattate ai singoli asset.



Approfondendo, l'asset performance management (APM) con MAS aiuta le organizzazioni a determinare come e quando gli asset andranno in fallimento e identifica in anticipo gli asset a rischio affinché possano agire immediatamente. Utilizzando strumenti basati sull'AI come IBM® Maximo Monitor, IBM® Maximo Health e IBM® Maximo Predict, le aziende energetiche possono ottimizzare le strategie di manutenzione, ridurre i costi di manutenzione e prolungare la durata degli asset comprendendo proattivamente la loro salute e i rischi associati. Le funzionalità di questa piattaforma possono migliorare le prestazioni degli asset in situazioni estreme, minimizzando i tempi di inattività non pianificati.

2. Previsione delle interruzioni:

MAS, in collaborazione con IBM® Environmental Intelligence Suite Outage Prediction, consente alle aziende energetiche di prevedere e monitorare le interruzioni per posizione con maggiore fiducia utilizzando i dati di intelligence meteorologica e adottando le azioni pertinenti. Questo approccio migliora la risposta alla domanda, consentendo la correzione avanzata degli asset, la preparazione e la rapida integrazione degli impianti di backup nella rete. Ad esempio, scopri come IBM ha implementato con successo lBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction per Hydro One, che ha portato a un miglioramento del 33% nel ripristino dell'energia durante una tempesta di ghiaccio.

3. Gestione del servizio sul campo:

Per superare le sfide del ritardo nella risposta dell'equipaggio e delle ispezioni cartacee, le utility possono sfruttare la potenza di IBM Maximo Mobile e MAS. Questi prodotti offrono una gestione efficiente degli asset, una programmazione e un dispaċċamento intelligenti, che si traducono in una mobilitazione più rapida dell'equipaggio e una migliore preparazione alle emergenze.

IBM Maximo Mobile consente inoltre di semplificare i processi di checklist di ispezione e manutenzione. Per esempio, le ispezioni mobili possono essere integrate con IBM Maximo Visual Inspection, che utilizza l'AI per rilevare automaticamente i problemi di ispezione visiva.

4. Gestione della vegetazione:

La piattaforma IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management fornisce informazioni guidate dall'AI sulla crescita della vegetazione utilizzando dati satellitari e LiDAR in modalità Geiger combinati con informazioni meteorologiche per aiutare le utility a prendere decisioni più informate. Ad esempio, decidere dove potare gli alberi prima di una tempesta può essere un'operazione prioritaria, in base alla criticità.

Con l'incremento della gravità degli eventi meteorologici estremi e degli eventi climatici, le aziende energetiche hanno bisogno degli strumenti per superare le sfide pervasive del settore e aumentare la loro preparazione per le condizioni meteorologiche estreme. Con i dati, l'AI, l'intelligence e molto altro, le soluzioni di resilienza dei clienti di IBM possono essere una scelta efficace per mantenere le luci accese oggi e la rete elettrica resiliente domani.