Sebbene alcuni degli impatti sul clima terrestre siano irreversibili, numerose organizzazioni del settore pubblico e privato stanno lavorando ad azioni per il clima che affrontano le cause del cambiamento climatico. Queste includono strategie di mitigazione in corso e obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come le emissioni di anidride carbonica e di metano.

Raggiungere questi obiettivi dipende in parte dalla crescita della produzione di energie pulite e rinnovabili che riducono la dipendenza mondiale dall'energia derivante dalla combustione dei combustibili fossili. Altre innovazioni nella scienza del clima potrebbero inoltre contribuire alle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, dalla tecnologia di cattura del carbonio ai metodi per neutralizzare l'acidità degli oceani (link esterno a ibm.com).

Anche le attuali tecnologie sostenibili possono aiutare le aziende a ridurre la propria impronta di carbonio. L'analisi basata sull'AI, ad esempio, può aiutare le aziende a individuare quali parti delle loro operazioni producono maggiori quantità di emissioni di gas a effetto serra; la contabilizzazione delle emissioni di carbonio può fornire informazioni sulle proprie strategie per la riduzione di tali emissioni.

La cosa più importante, affermano gli scienziati, è agire tempestivamente.

"Se agiamo ora", ha dichiarato l'IPCC Chair Hoesung Lee in una dichiarazione del 2023 (link esterno a ibm.com), "possiamo ancora garantire un futuro sostenibile e vivibile per tutti".

