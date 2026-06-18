Molti dei processi e dei sistemi monitorati da un SIS sono fondamentali per la gestione delle operazioni aziendali, la progettazione e l'ottimizzazione dei processi aziendali per facilitare efficienza e resilienza. Oltre a presentare problemi di sicurezza, i guasti degli asset possono comportare perdite finanziarie significative.

Prevenendo danni a reattori, condotte, compressori, turbine e altri asset critici, un SIS può ridurre i costi di riparazione e i tempi di inattività non pianificati. Ad esempio, i grandi compressori centrifughi sono alcuni degli asset più critici e costosi del settore del gas naturale. Tecnici e operatori di macchine programmano sistemi strumentati di sicurezza per monitorare la portata di corrente, la pressione e i livelli di vibrazione al fine di prevenire una condizione chiamata surge, in cui il gas che scorre attraverso il compressore diventa instabile e può danneggiare l'asset.