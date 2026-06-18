Un sistema strumentato di sicurezza (SIS) è un sistema di controllo integrato che combina hardware e software per spegnere automaticamente processi e attrezzatura quando rileva condizioni pericolose.
Le organizzazioni che gestiscono materiali pericolosi come parte dei loro core business si affidano a sistemi strumentati di sicurezza per mantenere i lavoratori al sicuro e ridurre la probabilità di incidenti catastrofici come incendi, esplosioni, rilasci di sostanze chimiche tossiche e fusioni nucleari.
I sistemi di sicurezza strumentati sono strettamente correlati a un altro tipo di sistema di processo aziendale noto come sistema di controllo di processo di base (BPCS). Tuttavia, mentre un BCPS si concentra sul mantenimento delle normali operazioni aziendali, un SIS si concentra esclusivamente sulla sicurezza. Quando un SIS rileva condizioni pericolose avvia una risposta predefinita, come il rilascio di pressione da una valvola o l'attivazione di un sistema di arresto di emergenza.
I sistemi strumentati di sicurezza sono utilizzati principalmente nei settori di processo, cioè settori che producono prodotti trasformando le materie prime attraverso processi chimici, fisici, biologici o termici. Questi settori includono petrolio e gas, produzione, generazione di energia, prodotti farmaceutici e trattamento delle acque. Per gestire il rischio, le imprese che operano in questi settori implementano sistemi legati alla sicurezza per rilevare condizioni pericolose e ripristinare i sistemi a uno stato sicuro.
L'obiettivo principale di un SIS è ripristinare un sistema o un processo a uno stato sicuro, ovvero la condizione in cui una struttura o un'attrezzatura è nuovamente sicura dopo un evento pericoloso.
Al centro di ogni sistema strumentato di sicurezza vi sono una o più funzioni strumentate di sicurezza (IF), azioni che il SIS intraprende quando rileva condizioni pericolose. Ad esempio, se un SIS rileva livelli pericolosi in un reattore chimico, le sue valvole di chiusura d'emergenza e i comandi della pompa possono automaticamente impedire che altro materiale fluisca nel reattore.
Tutti i sistemi di sicurezza strumentati sono rigorosamente regolamentati da norme stabilite dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). Gli standard IEC 61508 e IEC 61511 forniscono framework dettagliati che le organizzazioni devono seguire durante la creazione di architetture SIS.
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
Un sistema strumentato di sicurezza (SIS) funziona monitorando sistemi e processi e intraprendendo azioni predefinite quando rileva condizioni pericolose. I progetti di sistema variano in base all'applicazione e al settore, ma la maggior parte delle architetture SIS è composta da tre componenti principali:
Il primo livello di un SIS è costituito da sensori e trasmettitori che misurano costantemente sottili variazioni di pressione, temperatura, livello e flusso all'interno di un sistema o processo. Questi piccoli dispositivi forniscono dati in tempo reale sulle condizioni operative e rilevano deviazioni che possono indicare la presenza di condizioni pericolose.
La maggior parte degli strumenti SIS moderni si basa su più sensori per fornire ridondanza e ridurre la probabilità di falsi allarmi. Le architetture ridondanti riducono la probabilità che un guasto di un singolo dispositivo sfugga al rilevamento e contribuiscono a rendere più affidabili i sistemi con strumentazione software.
Il risolutore logico è il componente processo decisionale di un SIS, responsabile della ricezione di input da sensori e trasmettitori e della valutazione se i dati soddisfano le condizioni di sicurezza predefinite. Se i dati valutati dal risolutore logico indicano l'esistenza di una condizione pericolosa, può eseguire automaticamente una risposta di sicurezza.
Nella maggior parte degli ambienti moderni di automazione industriale, i risolutori logici si affidano a controllori specializzati, noti come controllori logici programmabili di sicurezza (PLC), per ricevere e valutare i segnali e avviare le funzioni di sicurezza. A differenza dei PLC convenzionali, che si concentrano sull'ottimizzazione della produzione, i PLC di sicurezza controllano solo le applicazioni di sicurezza funzionale all'interno di un SIS.
Gli elementi finali di controllo sono i componenti fisici effettivi (tecnologia operativa) all'interno del SIS che eseguono modifiche in un processo e lo ripristinano a uno stato sicuro. Alcuni elementi di controllo finali comuni sono valvole, valvole di isolamento, avviatori motore, relè, ammortizzatori e attuatori. Quando il risolutore logico rileva condizioni pericolose, gli elementi finali di controllo compiono un'azione protettiva predefinita.
Ad esempio, quando un sensore indica al controllo logico che i livelli di materiale pericoloso in un tubo superano i limiti preimpostati, il risolutore logico utilizza attuatori per chiudere fisicamente le valvole e fermare il flusso del materiale. Se eseguita correttamente, questa procedura ripristina il sistema a uno stato sicuro.
La gestione del ciclo di vita della sicurezza è un processo rigorosamente strutturato su cui le organizzazioni fanno affidamento per garantire che un sistema di sicurezza strumentato (SIS) e le sue funzioni strumentate funzionino correttamente.
Tre componenti critici sono fondamentali per gestire efficacemente il ciclo di vita della sicurezza e garantire che un SIS sia efficace:
Le moderne strutture industriali dipendono sempre più da tecnologie complesse di automazione come l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT). Sebbene queste tecnologie migliorino l'efficienza e aumentino la produttività, introducono anche nuovi rischi per ambiente, stato di salute e sicurezza (EHS) e continuità aziendale. Ad esempio, un singolo malfunzionamento dell'attrezzatura in una struttura moderna può degenerare in un evento pericoloso se non sono in atto adeguate misure di sicurezza.
L'implementazione di un sistema strumentato di sicurezza (SIS) aiuta le organizzazioni ad aumentare l'affidabilità dei loro processi, migliorare la sicurezza dei lavoratori e proteggere meglio i loro asset più importanti. Secondo un recente rapporto, la domanda per gli strumenti SIS è in aumento, con un mercato attuale di 5,26 miliardi di USD previsto che raggiungerà i 7,32 miliardi di USD nei prossimi 5 anni.
Ecco uno sguardo ad alcuni vantaggi comuni della distribuzione di un SIS a livello aziendale.
Un SIS migliora la gestione della sicurezza dei processi monitorando continuamente processi e sistemi che possono causare condizioni pericolose. Secondo un report, un SIS può ridurre gli incidenti sul posto di lavoro fino all'80% grazie alle sue capacità di rilevamento e risposta. Tracciando automaticamente le variabili e Initiate azioni di protezione, i sistemi strumentati di sicurezza aiutano a ridurre la probabilità di incidenti e guasti catastrofici.
I lavoratori nelle strutture industriali, ad esempio, spesso maneggiano sostanze chimiche pericolose e combustibili come parte del loro lavoro quotidiano. I sistemi di arresto di sicurezza, avviati da un SIS, possono avvisarli di una potenziale esposizione e intraprendere azioni correttive. Quando le condizioni superano certe soglie di tolleranza, un SIS può rispondere più rapidamente e in modo più costante rispetto a un essere umano.
Molti dei processi e dei sistemi monitorati da un SIS sono fondamentali per la gestione delle operazioni aziendali, la progettazione e l'ottimizzazione dei processi aziendali per facilitare efficienza e resilienza. Oltre a presentare problemi di sicurezza, i guasti degli asset possono comportare perdite finanziarie significative.
Prevenendo danni a reattori, condotte, compressori, turbine e altri asset critici, un SIS può ridurre i costi di riparazione e i tempi di inattività non pianificati. Ad esempio, i grandi compressori centrifughi sono alcuni degli asset più critici e costosi del settore del gas naturale. Tecnici e operatori di macchine programmano sistemi strumentati di sicurezza per monitorare la portata di corrente, la pressione e i livelli di vibrazione al fine di prevenire una condizione chiamata surge, in cui il gas che scorre attraverso il compressore diventa instabile e può danneggiare l'asset.
Progettare e gestire un SIS aiuta le organizzazioni a migliorare le proprie funzionalità di monitoraggio della conformità in diversi modi. Innanzitutto, i settori di processo sono spesso soggetti a rigide normative e standard di sicurezza a causa dei materiali che sono fondamentali per i loro processi aziendali. La conformità alle norme IEC 61508 e IEC 61511 dimostra l'impegno di un'organizzazione per la sicurezza dei lavoratori e dimostra di aver implementato correttamente le best practice per la gestione della sicurezza funzionale.
In secondo luogo, regolatori e assicuratori spesso richiedono che le strutture mantengano programmi di sicurezza documentati che includano la progettazione del SIS, la documentazione dei test di prova e le attività di manutenzione registrate.
Un SIS affidabile aiuta un'organizzazione a ridurre la probabilità di un fermo falso fermando l'attrezzatura solo quando le condizioni sono davvero pericolose. Senza un SIS, gli operatori delle macchine devono fare affidamento sullo spegnimento manuale, aumentando la probabilità di falsi arresti perché i processi manuali non sono affidabili come quelli automatizzati.
Inoltre, il funzionamento delle attrezzature in condizioni non sicure aumenta la probabilità di guasto. Un sistema SIS progettato correttamente previene danni catastrofici all'attrezzatura e contribuisce a ridurre il numero di riparazioni di emergenza, guasti collaterali e interruzioni non pianificate.
I sistemi strumentati di sicurezza aiutano a migliorare le iniziative di gestione del rischio fornendo un livello di protezione indipendente (ILP) contro gli eventi pericolosi. Sebbene procedure corrette e l'intervento dell'operatore aiutino a ridurre il rischio durante la formazione, un SIS può monitorare attivamente le condizioni e intervenire quando diventano pericolose.
Ecco alcuni esempi comuni di eventi pericolosi che i sistemi di sicurezza strumentati contribuiscono a prevenire:
I sistemi strumentati di sicurezza sono utilizzati principalmente nei settori di processo per proteggere i processi che trasformano materie prime come petrolio, acqua e sostanze chimiche in prodotti. Ecco cinque degli esempi più comuni:
Esplora come le organizzazioni usano l’AI, il cloud e le strategie basate sui dati per promuovere l’innovazione, migliorare l’efficienza e creare una base solida e resiliente per la crescita futura.
Scopri come la tua organizzazione può ottenere un valore significativo utilizzando IBM Maximo per la gestione di tutti gli asset.
Esplora, in meno di 10 minuti, IBM Maximo Application Suite, una soluzione unificata per la gestione del ciclo di vita degli asset, scegliendo il percorso che preferisci.
Valuta soluzioni di Enterprise Asset Management abilitate dall’AI e scegli il fornitore giusto per ridurre i tempi di inattività, soddisfare i requisiti di conformità e aumentare al massimo il ritorno sull’investimento (ROI).
Scopri come VPI avanza nel percorso verso il net zero con il software IBM Maximo.
Gestisci, mantieni e ottimizza gli asset con insight e automazione basati su AI.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma gli obiettivi di sostenibilità in azioni con strategia e trasformazione basate su AI.