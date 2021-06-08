L'automazione robotica dei processi (RPA), che consiste nell'uso di bot software per gestire attività di routine a livello di digitazione, è più importante che mai nel settore assicurativo. In effetti, la ricerca di Novarica mostra che più della metà di tutti gli assicuratori ha implementato la RPA, rispetto a meno di un quarto nel 2018. [1]
Dalla sottoscrizione e l'onboarding ai servizi per gli assicurati e all'elaborazione dei sinistri, la RPA sta cambiando il modo in cui gli assicuratori operano. Liberando i dipendenti dalle lunghe attività manuali, gli assicuratori stanno aumentando l'efficienza, accelerando i processi e creando esperienze migliori per il cliente. Ecco uno sguardo più da vicino al business case dell'RPA.
Nel settore assicurativo, RPA si riferisce all'uso di "bot" software low-code basati su regole per gestire i compiti ripetitivi dei lavoratori umani, come raccogliere informazioni sui clienti, estrarre dati dalle richieste di risarcimento, controllare le informazioni storiche ecc. La RPA fa parte della tendenza più ampia dell'iper-automazione, che consente alle organizzazioni di trasformare i processi per essere più competitive.
L'RPA snellisce i processi aziendali quotidiani che prosciugano il tempo, l'energia e il morale dei lavoratori. Implementando bot RPA in più sistemi, gli assicuratori possono migliorare la precisione e l'efficienza, liberando risorse per compiti più strategici. Case study hanno mostrato un aumento fino al 200% del ROI nel primo anno di distribuzione delle RPA nei servizi finanziari.
Le compagnie assicurative si affidano a una combinazione di applicazioni e sistemi legacy. La RPA può aiutare a collegare questi sistemi eterogenei — con un minimo di codifica — così che gli assicuratori possano condurre operazioni più rapidamente, ridurre i costi del lavoro ed esplorare nuove aree di innovazione. In effetti, Gartner prevede che entro il 2025 il 70% delle nuove applicazioni scritte dalle aziende utilizzerà tecnologie a uso limitato di codice o no-code. [2]
La RPA colma il divario tra i sistemi assicurativi legacy in modo da migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza operativa. In particolare, le piattaforme RPA possono elaborare le azioni fino ai livelli del mouse e della tastiera, integrandosi anche con sistemi di livello inferiore tramite application programming interface (API). Le organizzazioni possono utilizzare i connettori API quando costruiscono i loro workflow con RPA per l'automazione.
Perfette per la forza lavoro distribuita, le soluzioni RPA sono in grado di:
Con un'implementazione RPA, gli assicuratori possono migliorare i processi di back-office e i servizi a contatto con il cliente, trasformando al contempo l'ambiente di lavoro. Dopo tutto, i dipendenti non dovrebbero essere costretti a inserire dati senza senso.
Alcuni vantaggi fondamentali dell'utilizzo della RPA nelle attività assicurative sono i seguenti:
La RPA sta già aiutando le compagnie assicurative a migliorare un'ampia gamma di attività di trattamento dei dati:
IBM sta realizzando la suite più completa del settore di funzionalità di automazione basate sull'AI. Con IBM Robotic Process Automation, assicuratori come Lojacorr Network possono automatizzare più processi aziendali e IT su larga scala con la facilità e la velocità della RPA tradizionale. I robot software, ovvero i bot, operano sulla base delle elaborazioni e delle indicazioni dell’AI per l’esecuzione di attività con zero tempi di attesa, e ti consentono di realizzare la trasformazione digitale.
Utilizza IBM Robotic Process Automation quale parte di IBM Cloud Pak for Business Automation. Per saperne di più, consulta "RPA: guida all'acquisto" e iscriviti alla versione di prova gratuita del software IBM Robotic Process Automation.
