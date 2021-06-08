L'automazione robotica dei processi (RPA), che consiste nell'uso di bot software per gestire attività di routine a livello di digitazione, è più importante che mai nel settore assicurativo. In effetti, la ricerca di Novarica mostra che più della metà di tutti gli assicuratori ha implementato la RPA, rispetto a meno di un quarto nel 2018. [1]

Dalla sottoscrizione e l'onboarding ai servizi per gli assicurati e all'elaborazione dei sinistri, la RPA sta cambiando il modo in cui gli assicuratori operano. Liberando i dipendenti dalle lunghe attività manuali, gli assicuratori stanno aumentando l'efficienza, accelerando i processi e creando esperienze migliori per il cliente. Ecco uno sguardo più da vicino al business case dell'RPA.