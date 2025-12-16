Cos'è l'integrazione nativa?

Integration platform as a service (iPaaS) è una piattaforma basata su cloud con strumenti e soluzioni di Integrazione utilizzati per integrare dati provenienti da molteplici applicazioni SaaS, sistemi legacy, database, dispositivi IoT e API ospitate in diversi ambienti IT.

Le piattaforme iPaaS tipicamente contengono librerie basate su cloud di connettori precostituiti per diverse app e servizi, strumenti di sviluppo uso limitato di codice e no-code per lo sviluppo di integrazioni e altre funzionalità per facilitare un'integrazione sicura e scalabile. iPaaS è un'estensione del concetto di integrazione nativa, progettata per affrontare la realtà che le organizzazioni moderne spesso dispongono di molte applicazioni che devono essere organizzate in workflow e dati che devono essere condivisi e sincronizzati tra di esse.

La loro funzione principale è aiutare le organizzazioni a superare la complessità dell'integrazione e ridurre i costi di integrazione in ambienti ibridi, garantendo una formattazione compatibile, orchestrando workflow a più fasi, automatizzando i flussi di dati, gestendo l'API management e altro ancora. iPaaS è inoltre specificamente progettato come ambiente di integrazione ibrido, il che significa che collega le applicazioni sia on-premise che nel cloud, fornendo al contempo una piattaforma basata su cloud per la gestione di tali connessioni. Questa capacità rende iPaaS un metodo di integrazione interessante per le organizzazioni con sistemi legacy estesi.