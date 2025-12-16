Cos'è l'integrazione nativa?

L'integrazione nativa (a volte chiamata integrazione interna o integrazione point-to-point) si riferisce a metodi integrati per connettere applicazioni che consentono lo scambio di dati senza la necessità di connettori (o integrazioni) esterni, come software o middleware di terze parti.
Le integrazioni native sono in genere create e gestite dagli ingegneri del fornitore del software e spesso utilizzano application programming interface (API) per connettere le piattaforme. Il termine "nativo", nel suo utilizzo tecnicamente più corretto, si riferisce alle integrazioni tra applicazioni realizzate dalla stessa organizzazione, come un'integrazione tra Google Meet e Google Calendar. In pratica, il termine "integrazione nativa" viene comunemente utilizzato anche per riferirsi alle integrazioni fornite da una delle piattaforme coinvolte in un'integrazione.
Molte piattaforme, tra cui quelle offerte da Salesforce, Google, Microsoft e Shopify, mettono a disposizione i propri marketplace con numerose integrazioni ottimizzate, comunemente chiamate "native". Un'integrazione tra Zoom e Google Calendar offre un'esperienza utente simile a quella nativa: l'integrazione si trova su Google marketplace ed è soggetta a un processo di recensioni da parte di Google che regola l'uso di dati utente, contenuti fuorvianti o offensivi, truffe e altri elementi potenzialmente discutibili.
Le integrazioni native di questo tipo sono progettate per essere il più fluide possibile, disponibili all'interno dell'interfaccia standard di un'applicazione. Si tratta, in un certo senso, di soluzioni out-of-the-box per collegare due applicazioni.
Quando possibile, le organizzazioni spesso optano per integrazioni native invece di integrazioni personalizzate o di terze parti perché queste spesso presentano meno attriti rispetto alle soluzioni di terze parti e aiutano le organizzazioni a evitare il maggiore tempo, denaro e lavoro necessario per creare e mantenere integrazioni personalizzate.
Le Integrazioni native sono progettate per fornire le caratteristiche più utilizzate per la maggior parte degli utenti. Inevitabilmente, sono insufficienti per alcuni casi d'uso. Ad esempio, software legacy non supportato o piccole applicazioni create su misura potrebbero essere troppo di nicchia per ottenere un'integrazione nativa nel marketplace di una piattaforma.
Le integrazioni native potrebbero anche non offrire un controllo sufficiente per certi casi d'uso. Le organizzazioni potrebbero richiedere interazioni "if/then" più complesse, integrazioni tra diverse applicazioni in un workflow coordinato, un controllo più granulare sul flusso dei dati o caratteristiche di conformità più specifiche rispetto a quelle che le integrazioni native possono offrire. In tali casi, le organizzazioni potrebbero optare per altre soluzioni di integrazione, come API unificate, iPaaS o piattaforme iPaaS incorporate che consentono una maggiore personalizzazione e semplificano l'integrazione di molte applicazioni e sistemi.
Talvolta il termine "API" viene utilizzato per distinguere le integrazioni di terze parti dalle integrazioni native integrate. Questo è fuorviante, poiché le integrazioni native utilizzano spesso API (comunemente API REST) per facilitare lo scambio di dati. L'integrazione nativa è semplicemente un approccio per costruire integrazioni.
La differenza non sta nell'integrazione di API o non API; sta nel fatto che l'integrazione sia creata e gestita dal fornitore dell'applicazione o da una terza parte. Nell'esempio di Zoom e Google, l'integrazione nativa sarebbe costruita e mantenuta da ingegneri di Zoom o Google. Se quell'integrazione nativa non esistesse, una terza azienda potrebbe dover costruire e commercializzare quell'integrazione per consentire l'integrazione dei due prodotti e delle rispettive funzionalità.
Le integrazioni native possono essere utilizzate per risparmiare tempo, ridurre il potenziale di errore e semplificare i processi. Ogni organizzazione ha esigenze di integrazione individuali, ma esistono molte costruzioni di integrazione nativa comuni.
Molti reparti IT e team di sviluppo utilizzano piattaforme di gestione dei problemi dedicate, come Jira o Asana, per tenere traccia dei ticket di richiesta, dei progressi e delle collaborazioni durante tutto il ciclo di vita di un problema. Queste piattaforme dispongono di Integrazione native per aiutare nel processo di risoluzione dei ticket: le richieste possono essere collegate automaticamente all'identità del dipendente, possono inviare e-mail con aggiornamenti e possono sincronizzarsi con la documentazione o strumenti di collaborazione.
Le applicazioni di chat come Slack offrono molte integrazioni con altre applicazioni e piattaforme comunemente utilizzate. Un amministratore di spazio di lavoro può visitare il marketplace di un'app di chat per installare una varietà di integrazioni, oltre a controllare alcune autorizzazioni e impostazioni di base.
Ad esempio, strumenti di gestione progetti come Jira possono integrarsi con Slack per permettere agli utenti di creare ticket, controllare lo stato dei ticket, ricevere notifiche in canali specifici e altro ancora. Applicazioni di calendario come Outlook e Google Calendar possono sincronizzarsi con Slack per modificare automaticamente lo stato di un utente su Slack in "in riunione" in concomitanza con gli appuntamenti del calendario. Le applicazioni di chat video possono essere avviate con un semplice comando slash.
Le piattaforme di customer relationship management, o CRM, aiutano le aziende a centralizzare e gestire i dati dei clienti. Gli strumenti CRM vengono utilizzati per memorizzare i dati dei clienti, i record delle interazioni con il supporto clienti, le informazioni di vendita e fatturazione, i contratti e altro ancora. Le piattaforme CRM spesso presentano caratteristiche native che facilitano la creazione di workflow legati ai clienti.
Le piattaforme CRM possono integrarsi con i social network, rilevando le interazioni e il coinvolgimento che indicano il potenziale dei lead di vendita. Le piattaforme di e-commerce possono aggiungere automaticamente le informazioni sugli ordini e sui clienti alle piattaforme CRM. I servizi di e-mail marketing possono utilizzare i dati dei clienti in una piattaforma CRM per inviare e-mail più efficienti e mirate. I processori di pagamento possono avere i pagamenti elencati automaticamente nel flusso di dati di vendita di un CRM, tutto in tempo reale.
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Esistono altri metodi di integrazione oltre alle API native e di terze parti. Le piattaforme API unificate e iPaaS, ad esempio, sono progettate per aggiungere flessibilità, scalabilità e potenza alle integrazioni.
Le API unificate sono interfacce singole e standardizzate utilizzate per accedere alle API di più applicazioni di terze parti all'interno di un particolare settore (come contabilità, CRM o gestione delle buste paga). Un'API unificata consente agli sviluppatori di comunicare con più servizi tramite un unico endpoint, invece di integrarsi con ogni singolo servizio e gestire differenze di dati, sintassi e autenticazione tra essi.
Un caso d'uso per un'integrazione di API è il caso di una grande azienda in cui diversi reparti, a causa di fusioni o di esigenze specifiche di caratteristiche o localizzazione, utilizzano piattaforme CRM diverse. Un'API unificata può costruire integrazioni per normalizzare, snellire e consolidare dati provenienti da molteplici piattaforme CRM diverse, offrendo un'esperienza superiore.
Integration platform as a service (iPaaS) è una piattaforma basata su cloud con strumenti e soluzioni di Integrazione utilizzati per integrare dati provenienti da molteplici applicazioni SaaS, sistemi legacy, database, dispositivi IoT e API ospitate in diversi ambienti IT.
Le piattaforme iPaaS tipicamente contengono librerie basate su cloud di connettori precostituiti per diverse app e servizi, strumenti di sviluppo uso limitato di codice e no-code per lo sviluppo di integrazioni e altre funzionalità per facilitare un'integrazione sicura e scalabile. iPaaS è un'estensione del concetto di integrazione nativa, progettata per affrontare la realtà che le organizzazioni moderne spesso dispongono di molte applicazioni che devono essere organizzate in workflow e dati che devono essere condivisi e sincronizzati tra di esse.
La loro funzione principale è aiutare le organizzazioni a superare la complessità dell'integrazione e ridurre i costi di integrazione in ambienti ibridi, garantendo una formattazione compatibile, orchestrando workflow a più fasi, automatizzando i flussi di dati, gestendo l'API management e altro ancora. iPaaS è inoltre specificamente progettato come ambiente di integrazione ibrido, il che significa che collega le applicazioni sia on-premise che nel cloud, fornendo al contempo una piattaforma basata su cloud per la gestione di tali connessioni. Questa capacità rende iPaaS un metodo di integrazione interessante per le organizzazioni con sistemi legacy estesi.
Una piattaforma di integrazione integrata come servizio (EiPaaS) è una soluzione di integrazione basata su cloud che consente ai fornitori di software di incorporare funzionalità di integrazione direttamente nelle loro applicazioni. A differenza dell'iPaaS tradizionale, utilizzato principalmente dai team interni per uso interno, EiPaaS è rivolto verso l'esterno. EiPaaS è progettato per consentire ai clienti di applicazioni software di configurare e gestire le proprie integrazioni senza mai uscire dalla piattaforma host.
Gli strumenti EiPaaS sono tipicamente semplificati per consentire una varietà di integrazioni senza la necessità di una vasta conoscenza tecnica. Gli strumenti EiPaaS possono essere considerati come infrastrutture preconfigurate che semplificano le integrazioni per le organizzazioni che non necessitano o non desiderano costruire una propria piattaforma iPaaS. Per le aziende SaaS che ospitano strumenti EiPaaS, possono mantenere i clienti sulla propria piattaforma anziché inviarli a un provider iPaaS e spesso possono offrire strumenti EiPaaS a un costo inferiore per i consumatori rispetto a una piattaforma iPaaS separata.
Secondo Zylo, nel 2025 le aziende gestivano in media 275 applicazioni SaaS. L'integrazione può essere una sfida, e le principali piattaforme SaaS come Salesforce, Shopify e Microsoft offrono migliaia di integrazioni. Tali integrazioni possono offrire diversi benefici, tra cui:
Le organizzazioni possono attivare le integrazioni con una configurazione semplice invece di costruire e mantenere connettori personalizzati, quindi i team iniziano a usare i workflow connessi in ore o giorni invece che in settimane.
Le integrazioni native riducono i costi di manodopera e sviluppo per l'organizzazione cliente. La configurazione è in genere semplice e i team interni hanno solitamente pochi requisiti da gestire.
Molte integrazioni native sono gratuite: si tratta semplicemente di caratteristiche incluse. Altri potrebbero richiedere un abbonamento premium o avere costi per utente, ma spesso sono meno costosi rispetto a costruire una propria integrazione o acquistare una piattaforma di integrazione separata.
Il fornitore, non l'organizzazione cliente o l'utente finale, si assume la responsabilità di mantenere, aggiornare e monitorare un'integrazione nativa. Ciò significa che il cliente non deve preoccuparsi delle prestazioni e delle funzionalità in caso di aggiornamenti e altre modifiche.
Le integrazioni native possono offrire prestazioni e affidabilità migliori rispetto a molte opzioni di terze parti. Poiché lo stesso fornitore progetta e mantiene sia l'app che l'integrazione, gli utenti tipicamente ottengono un comportamento più stabile, impostazioni predefinite sensate per retry/throttling e meno modifiche che possano causare problemi.
Le integrazioni native possono essere più sicure delle integrazioni di terze parti. Uno dei motivi è la mancanza di un intermediario. Le aziende che costruiscono un'integrazione nativa tra i loro servizi, o tra il loro servizio e un'altra applicazione, spesso utilizzano le proprie API e meccanismi di sicurezza, specificamente progettati per funzionare con i loro sistemi e requisiti.
Ad esempio, Microsoft aggiunge strati di sicurezza di livello aziendale oltre alle caratteristiche standard OAuth e OpenID Connect per rafforzare la sicurezza dei suoi ambienti Azure.1
Sebbene le integrazioni native siano comunemente usate, lo sono anche le integrazioni di terze parti. Ci sono ragioni per cui le organizzazioni potrebbero allontanarsi dalle integrazioni integrate, tra cui:
Con le integrazioni native, in genere i clienti devono accettare ciò che il fornitore fornisce. Gli utenti con esigenze più specifiche potrebbero scoprire che i loro casi d'uso non sono coperti.
Ad esempio, un'integrazione nativa potrebbe non consentire campi dati personalizzati o la possibilità di inserire logica complessa oltre a semplici impostazioni. Ciò può rendere difficile supportare workflow complessi come i processi a più fasi.
Anche la scalabilità può essere un problema; le integrazioni personalizzate non avranno l'ostacolo dei costi per utente, quindi mentre le integrazioni native potrebbero essere meno costose all'inizio, potrebbero esserlo di più a lungo termine.
In presenza di volumi di dati elevati, le integrazioni native possono avere problemi con i limiti di throughput, i timeout o i vincoli di velocità delle API che il fornitore non ha ottimizzato per la scala aziendale. E i connettori nativi coprono in genere solo un sottoinsieme di app e scenari popolari. Man mano che uno stack tecnologico cresce, possono emergere lacune, lasciando un'organizzazione con connettività parziale o silos di dati.
I clienti hanno un controllo minimo, se non nullo, sulle modifiche macro nelle integrazioni native. Se un'organizzazione cliente costruisce i workflow intorno alle integrazioni native, qualsiasi cambiamento nella funzionalità o nella disponibilità dell'integrazione può interrompere le operazioni. Le integrazioni possono essere interrotte, oppure i protocolli potrebbero cambiare in modi che compromettono la compatibilità con i workflow e i sistemi dei client.
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