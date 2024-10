Che cos'è la meteorologia?

Le aziende si affidano alle previsioni meteorologiche per la gestione del rischio. Il settore aeronautica, ad esempio, utilizza dati meteorologici come la velocità del vento e le precipitazioni per la pianificazione e il monitoraggio dei voli. Le organizzazioni con flotte di veicoli tengono conto delle informazioni meteorologiche per assicurarsi di non mandare la propria flotta in una tempesta. E le aziende di servizi di pubblica utilità si affidano a strumenti di location intelligence per le previsioni meteorologiche come il LiDAR per gestire le reti elettriche, prevedere i carichi elettrici e prevenire potenziali incendi.