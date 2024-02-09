Cos'è la modernizzazione del mainframe? 

Gli approcci alla modernizzazione possono variare notevolmente in termini di scala e portata: alcuni prevedono una revisione totale della funzionalità e della base di codice di un sistema esistente, mentre altri mirano ad aree più specifiche per l'innovazione. Il secondo approccio è più ampiamente utilizzato poiché le tecnologie sottostanti sono spesso costose e rischiose da sostituire completamente. Il pensiero alla base del secondo approccio, più cauto, alla modernizzazione è che, sebbene una tecnologia di base possa essere cambiata da quando è stato installato un sistema informatico o è stata creata un'app, la migrazione dei dati da un sistema all'altro può essere rischiosa e costosa.

La scelta della giusta soluzione di modernizzazione del mainframe è fondamentale per mantenere l'hardware e il software aggiornati e rimanere competitivi in un panorama IT in rapida evoluzione. Poiché la maggior parte delle aziende utilizza i sistemi mainframe per eseguire i workload più critici e archiviare dati preziosi, i leader aziendali danno sempre più priorità alla modernizzazione dei mainframe e fanno grandi investimenti in questo settore. Secondo un recente whitepaper di IBV commissionato da IBM, il 71% dei dirigenti afferma che le applicazioni mainframe sono fondamentali per la propria strategia aziendale e quattro dirigenti su cinque affermano che le proprie organizzazioni devono trasformarsi rapidamente per stare al passo con la concorrenza.