Cos'è la modernizzazione del mainframe?

Data di pubblicazione: 9 febbraio 2024
Autori: Mesh Flinders, Ian Smalley
Cos'è la modernizzazione del mainframe? 

La modernizzazione del mainframe è un processo che le aziende utilizzano per migrare i sistemi legacy esistenti verso un ecosistema più nuovo e tecnologicamente avanzato. Alcune delle aree più frequentemente oggetto di modernizzazione sono il codice, l'interfaccia, i potenziali risparmi sui costi e le prestazioni.

Gli approcci alla modernizzazione possono variare notevolmente in termini di scala e portata: alcuni prevedono una revisione totale della funzionalità e della base di codice di un sistema esistente, mentre altri mirano ad aree più specifiche per l'innovazione. Il secondo approccio è più ampiamente utilizzato poiché le tecnologie sottostanti sono spesso costose e rischiose da sostituire completamente. Il pensiero alla base del secondo approccio, più cauto, alla modernizzazione è che, sebbene una tecnologia di base possa essere cambiata da quando è stato installato un sistema informatico o è stata creata un'app, la migrazione dei dati da un sistema all'altro può essere rischiosa e costosa.

La scelta della giusta soluzione di modernizzazione del mainframe è fondamentale per mantenere l'hardware e il software aggiornati e rimanere competitivi in un panorama IT in rapida evoluzione. Poiché la maggior parte delle aziende utilizza i sistemi mainframe per eseguire i workload più critici e archiviare dati preziosi, i leader aziendali danno sempre più priorità alla modernizzazione dei mainframe e fanno grandi investimenti in questo settore. Secondo un recente whitepaper di IBV commissionato da IBM, il 71% dei dirigenti afferma che le applicazioni mainframe sono fondamentali per la propria strategia aziendale e quattro dirigenti su cinque affermano che le proprie organizzazioni devono trasformarsi rapidamente per stare al passo con la concorrenza.

 Perché i mainframe devono essere aggiornati regolarmente?

I mainframe sono computer con grandi quantità di memoria e processori di dati che eseguono calcoli e transazioni semplici in tempo reale. I mainframe sono fondamentali per i processi di core business di molte aziende, tra cui database commerciali, server di transazione e applicazioni che dipendono dalla loro sicurezza e resilienza.

I mainframe installati solo 10 anni fa possono ancora rappresentare un rischio considerevole per un'organizzazione su diversi fronti. Innanzitutto, le inefficienze derivanti da tecnologie più datate possono aumentare i costi operativi e rendere le aziende vulnerabili a concorrenti più innovativi. In secondo luogo, le applicazioni legacy create con vecchi linguaggi di programmazione possono presentare problemi di prestazioni che sono difficili da risolvere per i programmatori più giovani formati su linguaggi di programmazione moderni

Un esempio è quello dei linguaggi di programmazione COBOL (Common Business Oriented Language) e Java, due dei linguaggi di programmazione più ampiamente utilizzati per la creazione di applicazioni. Nonostante la loro popolarità, COBOL e Java presentano differenze chiave che devono essere considerate per rendere efficace un'iniziativa di modernizzazione del mainframe. Mentre Java è più intuitivo per molti programmatori a causa delle sue somiglianze con C++, la sintassi di COBOL è progettata per implementazioni orientate al business ed è considerata più leggibile.

Vediamo più nel dettaglio come funziona la modernizzazione del mainframe e perché è diventata una parte così centrale di qualsiasi iniziativa di trasformazione digitale.
Perché la modernizzazione del mainframe è importante?

L'ascesa dell'intelligenza artificiale (AI), la situazione geopolitica instabile in Europa e in Medio Oriente, il COVID-19: negli ultimi anni il mondo degli affari è stato scosso da una serie apparentemente infinita di sconvolgimenti, spesso legati alle nuove tecnologie. Anche se resta da vedere come questi cambiamenti senza precedenti avranno un impatto sull'infrastruttura IT nel tempo, è praticamente certo che l'innovazione digitale e la necessità di modernizzazione rimarranno le principali priorità per i leader aziendali nel prossimo futuro.

I mainframe sono, probabilmente, l'area dell'infrastruttura IT più vulnerabile ai cambiamenti in un'organizzazione. I mainframe, linfa vitale delle applicazioni e dei dati, sono il cuore pulsante di qualsiasi azienda nel settore tecnologico, quindi mantenerli aggiornati e funzionanti senza intoppi è della massima importanza. Ad esempio, DevOps, ovvero i workflow di sviluppo software su cui le aziende si affidano per accelerare la distribuzione di software e app di alta qualità, si basa in larga misura sull'efficacia dei sistemi IT mainframe.

Più che mai, le aziende vedono la necessità di integrare ed estendere le proprie funzionalità mainframe per promuovere l'innovazione e aumentare la resilienza. Le strategie di modernizzazione del mainframe possono contribuire a promuovere la trasformazione digitale e ad acquisire nuovo valore. Secondo un recente whitepaper di IBV commissionato da IBM, 45 delle prime 50 banche, 4 delle prime 5 compagnie aeree, 7 dei 10 principali rivenditori globali e 67 delle aziende Fortune 100 utilizzano il mainframe come piattaforma principale. 
    Cinque vantaggi della modernizzazione dei mainframe

    Ecco cinque vantaggi che le organizzazioni realizzano in genere con un solido approccio di modernizzazione del mainframe.
    Aumento del ritmo dell'innovazione

    La modernizzazione dei mainframe legacy aiuta le aziende a rimanere al passo con le nuove tecnologie e garantisce che i concorrenti non acquisiscono un vantaggio tecnologico. Inoltre, le tecnologie più recenti sono più facilmente aggiornabili rispetto a quelle precedenti, rendendo gli aggiornamenti futuri più semplici ed economici.
    Costi ridotti

    Di per sé, l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura IT rappresentano uno dei costi più elevati che molte aziende devono affrontare. Se a ciò si aggiunge il fatto che la tecnologia più vecchia è più ingombrante e meno facilmente integrabile nelle nuove applicazioni di cui l'azienda ha bisogno, è facile capire come il mancato aggiornamento dell'IT più datato possa essere meno conveniente a lungo termine rispetto a un'iniziativa di modernizzazione delle applicazioni o del mainframe.
    Forza lavoro tecnologicamente più avanzata

    La modernizzazione del mainframe è un'opportunità per aumentare le competenze e la capacità dei dipendenti, rendendoli più competitivi e in grado di contribuire meglio alle operazioni critiche. Ad esempio, se le tue applicazioni sono state programmate più di dieci anni fa, è probabile che i tuoi programmatori abbiano bisogno di un aggiornamento tanto quanto il loro codice. Un investimento in un mainframe modernizzato non è solo un investimento negli asset tecnologici, ma anche nelle persone.
    Automazione e produttività migliorate

    L'aggiornamento dei sistemi IT è un ottimo modo per le aziende di sfruttare le numerose funzionalità di automazione introdotte negli ultimi anni. L'automazione di attività ripetitive come la pianificazione, la manutenzione e l'inserimento dei dati aiuta i dipendenti a concentrare il loro tempo e le loro energie su attività di maggior valore.
    Insight più approfonditi dai dati

    I dati del mainframe, relativi a clienti, workflow, problemi di manutenzione e altro ancora, spesso restano inutilizzati per anni nei sistemi legacy. Le soluzioni di modernizzazione del mainframe che utilizzano nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) possono aiutare a sfruttare i dati storici dell'azienda e individuare insight strategici critici.
    Cosa aspettarsi dalla modernizzazione del mainframe

    Sebbene esistano diversi approcci e strategie per la modernizzazione del mainframe, fondamentalmente tutti implicano l'aggiornamento dei sistemi e delle applicazioni IT esistenti. L'ambito, la scalabilità e altri requisiti possono variare a seconda delle esigenze aziendali, quindi è importante che gli stakeholder siano allineati alle loro aspettative per un progetto, nonché ai suoi potenziali rischi.

         Rischi comuni della modernizzazione del mainframe

    Qualsiasi iniziativa di modernizzazione, indipendentemente dalla portata, comporta alcuni rischi. La complessità dell'aggiornamento di una tecnologia installata 10, 20 o anche 30 anni fa è semplicemente troppo grande per eliminare completamente il rischio. Ecco alcune delle sfide che solitamente si presentano nei progetti di modernizzazione del mainframe.  

    1. Lacune nelle competenze dei dipendenti esistenti: uno dei motivi più frequentemente citati per non modernizzare l'infrastruttura IT è la necessità di rivedere la forza lavoro insieme alla nuova tecnologia che si sta installando, per assicurarsi di avere lavoratori qualificati in grado di farla funzionare e di gestirla. La riqualificazione dei dipendenti esistenti sui nuovi sistemi IT e/o l'assunzione di nuovi dipendenti già formati su questi sistemi può essere costosa e dispendiosa.
    2. Interruzione dei normali processi aziendali: non proveresti a modernizzare il tuo mainframe se non fosse uno degli asset IT più critici. Con la stessa logica, spegnerlo, anche parzialmente, per effettuare aggiornamenti tanto necessari può essere costoso. I tempi di inattività e le interruzioni del servizio possono creare esperienze negative per i clienti e indurli a cercare altrove.
    3. Complessità dei sistemi legacy: i sistemi installati un quarto di secolo fa, nella maggior parte dei casi, non sono inalterati, ma sono il risultato dell'unione di diverse soluzioni frammentate con tecnologie più recenti per risolvere problemi più grandi senza sostituire le apparecchiature. Ciò può portare a un insieme confuso di tecnologie, vecchie e nuove, che può essere difficile da aggiornare per gli ingegneri senza causare interruzioni. 
    4. Garantire la conformità e proteggere i dati critici: l'integrità dei dati e il rispetto della conformità sono fondamentali per la maggior parte delle aziende, in particolare quelle nei settori dei servizi finanziari o sanitari, in cui le informazioni da proteggere sono altamente riservate. Le aziende che intraprendono un'iniziativa di modernizzazione del mainframe sono particolarmente vulnerabili agli attacchi informatici e alle violazioni dei dati che possono essere costosi sia in termini finanziari che reputazionali.
             Approcci sicuri alla modernizzazione dei mainframe

      Sebbene questi rischi non possano essere eliminati del tutto, questi approcci ampiamente adottati per la modernizzazione del mainframe possono ridurli notevolmente, consentendo comunque alle organizzazioni di raggiungere i propri obiettivi di modernizzazione.

      1. Migrazione del mainframe al cloud: uno degli approcci di modernizzazione del mainframe più comuni ed efficaci prevede lo spostamento dei sistemi e delle applicazioni IT critiche in un ambiente hybrid cloud altamente adattivo, resiliente e flessibile. Questa è nota come migrazione al cloud. Con le soluzioni di modernizzazione del cloud computing , il rehosting aumenta l'agilità e la flessibilità e riduce significativamente i costi associati all'implementazione.
      2. Ottimizzazione del codice: l'ottimizzazione del codice vecchio e inefficiente (noto anche come refactoring) è un altro approccio popolare alla modernizzazione del mainframe. Comporta la riscrittura e la ristrutturazione di una base di codice esistente. Il refactoring aiuta ad aumentare la reattività e l'efficienza e a ridurre il debito tecnico, ovvero le spese future generate da decisioni architetturali sbagliate prese nel presente.
      3. Soluzioni preconfigurate: una soluzione preconfigurata e pronta all'uso è semplicemente una parte di ricambio (o un intero sistema IT) che è stata acquistata per sostituirne una più vecchia. Le soluzioni preconfigurate sono tra le opzioni più semplici disponibili per le aziende che desiderano modernizzare il proprio ambiente mainframe ma non sono ancora pronte a investire nelle risorse e nei rischi di un passaggio al cloud o di una revisione del codice. In una soluzione pronta all'uso, i vecchi sistemi IT vengono semplicemente sostituiti con qualcosa di più nuovo e tecnologicamente più avanzato.  
      4. Modernizzazione delle API: le API possono essere utilizzate per semplificare l'integrazione di IT più datati con sistemi più nuovi e tecnologicamente più avanzati. Questo approccio implementa le API come ponte tra sistemi IT più vecchi e applicazioni più recenti che possono aiutare ad aumentare le funzionalità senza sostituire il mainframe esistente.
