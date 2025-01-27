gRPC e REST a confronto

Nel grande atlante di internet, le application programming interface (API) sono le strade che collegano città, paesi, spiagge e altre destinazioni. Le API consentono alle applicazioni software di comunicare tra loro per scambiare dati, caratteristiche e funzionalità. Un report Imperva del 2023 ha rilevato che circa il 71% del traffico internet era costituito da chiamate API, dimostrando quanto questa tecnologia sia fondamentale per il funzionamento delle applicazioni e delle aziende moderne.

Non c'è da stupirsi che capire come creare un'API sia un'abilità fondamentale per la maggior parte degli sviluppatori. Ma, come si addice a un'infrastruttura così importante, esistono diverse varietà.

Per estendere la nostra metafora, un'autostrada a 12 corsie non è "migliore" di una strada a corsia singola: l'autostrada distruggerebbe il tessuto di un quartiere urbano e la strada a una corsia sarebbe un disastro in una zona ad alto traffico. I diversi stili architettonici per la creazione di API, come REST e gRPC, sono uguali: ognuno ha punti di forza e di debolezza e comprenderli è fondamentale per la creazione di un'infrastruttura sana.