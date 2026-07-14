La guida IBM al DevOps 2026

Tradizionalmente, lo sviluppo e le operazioni IT venivano eseguite separatamente l'una dall'altra in silo distinti. DevOps delinea un processo di sviluppo e un cambiamento nella cultura organizzativa che favorisce il coordinamento e la collaborazione tra queste due funzioni, con una serie condivisa di strumenti e pratiche. Automatizza un ciclo di sviluppo agile in cui piccoli pezzi di nuovo codice vengono aggiunti alla base di codice a intervalli frequenti (di solito almeno una volta al giorno) e poi integrati, testati e distribuiti in produzione.