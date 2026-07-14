La guida IBM al DevOps 2026

DevOps è un approccio allo sviluppo software che combina e automatizza il lavoro dei team di sviluppo software e delle operazioni IT per accelerare la distribuzione di applicazioni sicure e ad alte prestazioni.
Tradizionalmente, lo sviluppo e le operazioni IT venivano eseguite separatamente l'una dall'altra in silo distinti. DevOps delinea un processo di sviluppo e un cambiamento nella cultura organizzativa che favorisce il coordinamento e la collaborazione tra queste due funzioni, con una serie condivisa di strumenti e pratiche. Automatizza un ciclo di sviluppo agile in cui piccoli pezzi di nuovo codice vengono aggiunti alla base di codice a intervalli frequenti (di solito almeno una volta al giorno) e poi integrati, testati e distribuiti in produzione.
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Ottieni una panoramica della terminologia, dei principi e dei processi DevOps e scopra in che modo il DevOps combina e automatizza le pratiche di sviluppo e le operazioni per accelerare la distribuzione del software.
Esplora le fasi del ciclo di vita DevOps: integrazione continua, test, distribuzione e implementazione, nonché gli strumenti e le pratiche che le supportano.
L'IaC (Infrastructure as Code) è una pratica DevOps che automatizza il provisioning e la gestione dell'infrastruttura IT utilizzando file di configurazione anziché processi manuali.
I microservizi sono un approccio architettonico cloud-native in cui una singola applicazione è composta da molti servizi più piccoli, scarsamente accoppiati e distribuibili in modo indipendente. Gli esperti descrivono i microservizi come ottimizzati per la metodologia DevOps e dipendenti da DevOps per il successo.
I container sono unità eseguibili di software che impacchettano il codice dell'applicazione insieme alle relative librerie e dipendenze, consentendo l'esecuzione del codice su infrastrutture IT tradizionali o cloud.
L'orchestrazione dei container prevede, implementa, scala e gestisce automaticamente il ciclo di vita delle applicazioni in container. Gli sviluppatori utilizzano l'orchestrazione dei container per semplificare i workflow di DevOps. Oggi, Kubernetes è la piattaforma di orchestrazione dei container più popolare.
L'observability è la capacità di comprendere lo stato o la condizione interna di un sistema complesso sulla base della conoscenza dei suoi output. Svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della disponibilità, delle prestazioni e della sicurezza delle applicazioni e dei sistemi software moderni.
L'SRE combina DevOps e le tradizionali operazioni IT per risolvere i problemi dei clienti, automatizzare le attività operative IT, accelerare la distribuzione del software e ridurre al minimo i rischi IT. Supporta la resilienza, la ridondanza e l'affidabilità nel ciclo DevOps e gestisce l'implementazione quotidiana dei programmi software.
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