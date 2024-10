Cos'è l'application portfolio management? 

L'APM mette al primo posto il valore aziendale. Crea un landscape di applicazioni trasparente e allineato alla strategia aziendale complessiva dell'organizzazione. L'APM esamina ogni dettaglio dello stack software, riducendo le ridondanze ed esaminando l'intera architettura aziendale. Questi sono alcuni dei vantaggi dell'APM per le organizzazioni:

Razionalizzazione dei costi: l'APM fornisce ai responsabili delle decisioni una visione chiara del valore di ogni software, utilizzando il costo totale di proprietà per categorizzare e valutare. I leader dell'organizzazione possono quindi prendere decisioni informate e massimizzare il ritorno sugli investimenti.

Eliminazione dei rischi: alla fine del suo ciclo di vita, le app potrebbero non funzionare più nel modo corretto, presentando potenziali rischi. Con l'APM, stakeholder e decisori possono disporre di un piano per la fine del ciclo di vita delle loro app e ridurre eventuali punti deboli in termini di sicurezza.

Processi aziendali trasparenti: l'APM fornisce una pianificazione strategica per lo stack tecnologico eliminando le applicazioni ridondanti e le duplicazioni. L'APM è in grado di individuare costosi colli di bottiglia e di fornire soluzioni per semplificare l'intero portafoglio IT di un'organizzazione.

Valutazione della strategia: l'ampia raccolta di dati effettuata da APM può supportare trasformazioni IT più ampie e supportare nuove iniziative strategiche. L'APM fornisce ai decisori report in tempo reale per aiutarli a comprendere appieno dove effettuare gli investimenti IT. Inoltre, aiuta gli stakeholder a prendere decisioni informate sui progetti in base all'impatto stimato sull'azienda.

Possibilità di utilizzo di piattaforme strategiche: l'uso dell'APM è un componente chiave per l'implementazione di una trasformazione digitale su larga scala, come una strategia cloud-native. L'APM valuta il sistema legacy e aiuta i decisori a comprendere l'impatto a lungo termine che un cambiamento come questo potrebbe avere.

Ampliamento della comunicazione: l'APM riunisce tutti gli asset tecnologici sotto un unico ombrello e crea una singola fonte affidabile che consente la collaborazione nell'intera azienda. Introdurre un APM può consentire a un'organizzazione di risparmiare sui costi, grazie alla sua capacità di incanalare le risorse verso le applicazioni che vengono effettivamente utilizzate e che soddisfano le esigenze aziendali.