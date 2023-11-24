Le attività della fase di progettazione/blueprint cambiano in base alla strategia di modernizzazione (dalla scomposizione dell'applicazione e dallo sfruttamento della progettazione basata sul dominio alla definizione di un'architettura di destinazione basata su nuove tecnologie per creare progetti eseguibili). Le fasi successive sono la compilazione, il test e l'implementazione in produzione. Esploriamo le possibilità dell'AI generativa in queste aree del ciclo di vita.



Scoperta e design

La capacità di comprendere applicazioni legacy con un coinvolgimento minimo di SME (esperti della materia) è un punto di accelerazione critico. Ciò accade perché, in generale, gli SME sono impegnati in iniziative di sistemi operativi, mentre la loro conoscenza potrebbe essere limitata in base al periodo di tempo in cui hanno supportato i sistemi. Nel complesso, la scoperta e la progettazione sono le fasi in cui si dedica più tempo durante la modernizzazione, mentre lo sviluppo è molto più semplice una volta che il team ha decodificato le funzionalità dell'applicazione legacy, gli aspetti di integrazione, la logica e la complessità dei dati.

I team di modernizzazione eseguono l'analisi del codice ed esaminano diversi documenti (per lo più datati); È qui che la loro dipendenza dagli strumenti di analisi del codice diventa importante. Inoltre, per le iniziative di riscrittura, è necessario mappare le funzionalità nel contesto dell'applicazione legacy, in modo da eseguire esercizi di progettazione/decomposizione efficaci basati sul dominio. In questo caso, l'AI generativa diventa molto utile grazie alla sua capacità di correlare le capacità funzionali/di dominio al codice e ai dati e di stabilire la visualizzazione delle capacità aziendali e il codice e i dati delle applicazioni connesse. Naturalmente, i modelli devono essere adattati/contestualizzati per un dato modello di dominio aziendale o mappa delle capacità funzionali. La mappatura delle API assistita da AI generativa descritta in questo articolo ne è un piccolo esempio. Sebbene quanto sopra riguarda la decomposizione/progettazione delle applicazioni, l'event storming necessita di mappe di processo ed è qui che l'AI generativa aiuta a contestualizzare e mappare gli estratti dagli strumenti di process mining. L'AI generativa aiuta anche a generare casi d'uso basati su insight e sulla mappatura funzionale. Nel complesso, l'IA generativa aiuta a ridurre i rischi nei programmi di modernizzazione garantendo un'adeguata visibilità sia alle applicazioni legacy sia alle dipendenze.

L'AI generativa aiuta anche a generare un design mirato per un framework specifico di cloud service provider, grazie alla messa a punto dei modelli basati su una serie di modelli standardizzati (ingress/egress, servizi applicativi, servizi dati, modelli compositi, ecc.) Allo stesso modo, ci sono diversi altri casi d'uso dell'AI generativa che includono la generazione di modelli di codice specifici del framework tecnologico di destinazione per i controlli di sicurezza. L'AI generativa aiuta a generare specifiche di progettazione dettagliate, ad esempio le storie degli utenti, i wireframe dell'esperienza utente, le specifiche API (ad esempio, i file Swagger), il diagramma di relazione dei componenti e i diagrammi di interazione dei componenti.

Pianificazione

Uno dei compiti più difficili di un programma di modernizzazione è riuscire a stabilire una macro-roadmap bilanciando al contempo sforzi paralleli e dipendenze sequenziali e identificando scenari di coesistenza da affrontare. Sebbene questa operazione venga normalmente eseguita una tantum (riallineamento continuo tramite incrementi di programma, PI), pianificare esercizi che incorporino input a livello di esecuzione è molto più difficile. L'AI generativa risulta utile per generare roadmap basate su dati storici (applicazioni a mappe di aree di dominio, fattori di sforzo e complessità, modelli di dipendenza e altro ancora), applicandole ad applicazioni nell'ambito di un programma di modernizzazione, per un determinato settore o dominio.

L'unico modo per risolvere questo problema è renderlo consumabile tramite una suite di asset e acceleratori in grado di affrontare la complessità aziendale. È qui che l'AI generativa gioca un ruolo significativo nel correlare i dettagli del portfolio applicativo con le dipendenze scoperte.

Creare e testare

La generazione di codice è uno dei casi d'uso dell'AI generativa più noti, ma è importante essere in grado di generare una serie di artefatti di codice correlati che vanno da IAC (Terraform o Cloud Formation Template), codice/configurazioni di pipeline, punti di progettazione della sicurezza incorporati (crittografia, gestione delle identità e degli accessi (IAM), ecc.), generazione di codice applicativo da swaggers o altri approfondimenti di codice (da legacy) e configurazioni di firewall (come file di risorse basati sui servizi istanziati, ad esempio). L'intelligenza artificiale generativa aiuta a generare ciascuno degli elementi sopra menzionati attraverso un approccio orchestrato basato su architetture di riferimento delle applicazioni predefinite, costruite a partire da modelli, combinando al contempo i risultati degli strumenti di progettazione.

Un altro aspetto fondamentale è il testing: l'AI generativa è in grado di generare il set corretto di casi di test e codice di test insieme ai dati di test, in modo da ottimizzare i casi di test eseguiti.

Implementa

Numerose attività critiche dell'"ultimo miglio" nei programmi di modernizzazione richiedono in genere giorni o settimane, a seconda della complessità dell'impresa. Un caso d'uso essenziale dell'AI generativa è la capacità di derivare insight per la validazione della sicurezza analizzando i log di applicazione e piattaforme, punti di progettazione, Infrastructure-as-Code e altro ancora. Questa funzionalità velocizza notevolmente i processi di revisione e approvazione della sicurezza. Inoltre, l'AI generativa è fondamentale per generare input per la gestione della configurazione (CMDB) e la gestione del cambiamento, attingendo alle note di rilascio generate tramite gli elementi di lavoro dello strumento Agility completati per rilascio.

Sebbene i suddetti casi d'uso siano estremamente promettenti durante il percorso di modernizzazione, è fondamentale riconoscere che le complessità aziendali richiedono un approccio orchestrato per utilizzare efficacemente molti di questi acceleratori di AI generativa. Lo sviluppo di modelli contestuali specifici per l'impresa è uno sforzo continuo per accelerare i programmi di modernizzazione. Abbiamo osservato beneficio sostanziale nell'investire tempo e sforzo in anticipo e nel personalizzare continuamente questi acceleratori di AI generativa per allinearsi a modelli specifici che mostrano ripetibilità all'interno dell'azienda.

Esaminiamo ora un possibile esempio comprovato:

Esempio 1: ripensare API Discovery con BIAN e AI per la visibilità della mappatura del dominio e l'identificazione dei servizi API duplicati

Il problema: Large Global Bank ha più di 30.000 API (sia interne che esterne) sviluppate nel tempo in vari settori (ad esempio, servizi bancari retail, servizi bancari all'ingrosso, open banking e servizi bancari aziendali). Esiste un enorme potenziale di API duplicate tra i domini, portando a un costo totale di proprietà più elevato per il mantenimento del vasto portfolio e a sfide operative legate alla duplicazione e sovrapposizione delle API. La mancanza di visibilità e di individuazione delle API spinge i team di sviluppo API a sviluppare API uguali o simili anziché trovare API pertinenti da riutilizzare. L'incapacità di visualizzare il portfolio di API dal punto di vista del modello del settore bancario limita i team aziendali e IT a comprendere le funzionalità già disponibili e quali nuove funzionalità sono necessarie per la banca.

Approccio alla soluzione basato sull'AI generativa: la soluzione sfrutta il Large Language Model BERT, il trasformatore di frasi, la funzione di perdita di ranking di più negativi e le regole di dominio, ottimizzate con la conoscenza del BIAN Service Landscape per apprendere il portfolio API della banca e fornire la capacità di scoprire API con la mappatura automatica su BIAN. Esso associa il metodo dell'endpoint API alla gerarchia del BIAN Service Landscape di livello 4, ovvero alle operazioni di servizio BIAN.

Le funzioni fondamentali della soluzione sono la capacità di:

Inserisci le specifiche swagger e altre documentazioni e comprendi l'API, gli end point, le operazioni e le descrizioni associate.

Inserire i dettagli BIAN e comprendere il panorama dei servizi BIAN.

Mettere a punto la mappatura abbinata e non corrispondente tra API Endpoint Method e BIAN Service Landscape.

Fornire una rappresentazione visiva della mappatura e del punteggio di corrispondenza con la navigazione gerarchica BIAN e filtri per i livelli BIAN, le Categories e il punteggio di corrispondenza.

Interfaccia utente per la scoperta delle API con modello di settore: