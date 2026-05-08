Non sono solo le grandi aziende come Marriott e Nationwide Building Society ad andare oltre la sperimentazione con l'AI per vedere risultati trasformativi. Le aziende AI-forward di qualsiasi dimensione, indipendentemente da dove si trovino nel loro percorso di AI, possono adottare misure per sfruttare il valore dei loro dati aziendali attraverso un contesto e una governance in tempo reale.

Le aziende possono iniziare con piccoli passi: individuando un caso d'uso che abbia il potenziale per produrre un impatto significativo. Possono costruire una base per la preparazione all'AI, scalabile per dominio in un secondo momento, attraverso quello che Sean Falconer, Head of AI, Product di Confluent, definisce un "approccio fondamentalmente diverso ai dati".

Falconer, che ha partecipato alla sessione di Brokaw, ha affermato che invece di elaborare e governare i dati a valle, le aziende di successo hanno "spostato il problema più vicino alla fonte dei dati, dove vengono creati e dove sono già in fase di trasmissione".

"Il risultato è che sono in grado di creare prodotti di dati in tempo reale, riutilizzabili e universali", ha affermato Falconer. "Questi asset di dati governati sono immediatamente accessibili nel momento in cui ne hanno bisogno."

L'approccio corretto ai dati può alimentare una delle tecnologie AI più potenti di oggi: gli agenti AI. Ad esempio, Jay Kreps di Confluent ha spiegato che gli agenti potrebbero essere progettati per gestire i reclami dei clienti relativi alla consegna di cibo a domicilio.

"È possibile collegarsi direttamente ai sistemi di origine per ottenere queste informazioni, alle applicazioni e al database, per rilevare tali modifiche in tempo reale e gestire il flusso di reclami in arrivo", ha affermato, "e integrarle in tempo reale con tutte le informazioni relative alla consegna", compresi i dettagli sul cliente e sull’autista.

Il risultato? Un agente dispone delle informazioni necessarie per determinare i prossimi passi, come l'emissione di rimborsi o l'invio di un avviso di frode.

"E alla fine, quell'agente dispone del contesto completo di ciò che sta accadendo nell'azienda, solo le informazioni che ci interessano, non quelle che non ci servono", ha affermato Kreps. "Dati ben governati e ben strutturati su cui poter agire."

Inoltre, quegli stessi dati che alimentano le decisioni in tempo reale dell'agente possono essere sfruttati per ottenere altre informazioni che possono offrire valore aggiuntivo tramite watsonx.data.

"Posso prendere i dati che arrivano in tempo reale, sui quali sto già agendo, e metterli a disposizione di tutte le funzionalità di analisi e dei tipi di domande che sorgeranno spontaneamente", ha affermato Kreps. "Posso analizzare la situazione e cercare di capire cosa sta effettivamente succedendo in produzione, cosa sta facendo il nostro agente?" Quali sono i tipi di clienti che arrivano? ...Qual è la tendenza generale?»

"Abbiamo fatto un'integrazione eccellente con watsonx.data, ed è incredibilmente potente," ha detto Kreps.