Confluent, una società IBM

La piattaforma in tempo reale per lo streaming, la connessione, l’elaborazione e la governance dei tuoi dati, progettata dai co-creatori originali di Apache Kafka®, ora parte di IBM.
Insieme, IBM e Confluent stanno potenziando le basi dati per applicazioni basate su eventi, analytics e AI. Questa collaborazione integra la piattaforma di streaming leader di settore di Confluent con le capacità IBM di hybrid cloud, dati e AI, dando vita a un’infrastruttura enterprise pronta per trasformare i dati in valore su larga scala.
Passa dalla sperimentazione alla produzione con dati contestuali in tempo reale che migliorano le prestazioni e l'accuratezza.
Porta nuovi prodotti e iniziative sul mercato più rapidamente, basandoti su dati in tempo reale, governati e riutilizzabili.
Unifica le pipeline point-to-point, batch e streaming in un'unica piattaforma pronta per il futuro che fa tutto a un prezzo inferiore.
Offri un'affidabilità senza pari con lo SLA di tempo di attività del 99,99% di Confluent Cloud, gestendo workload superiori a GBps e scalando istantaneamente.
Collega senza problemi database legacy e cloud service moderni con connettori Kafka preconfigurati in tutto il tuo ecosistema.
Assicurati che le applicazioni operino su dati affidabili, sicuri e conformi attraverso strumenti di governance e qualità integrati.
Elabora e trasforma i dati in tempo reale su larga scala con il servizio Apache Flink® gestito da Confluent, abilitando analytics a bassa latenza, applicazioni cloud-native e AI reattiva.
Trasforma i flussi di dati in tabelle aperte per il tuo data lake con Tableflow. Riduci i costi di elaborazione fino al 50% e aumenta la freschezza dei dati di analytics in pochi clic.
Crea sistemi AI riproducibili in tempo reale che apprendono dai dati storici, elaborano istantaneamente nuove informazioni e supportano le decisioni in tempo reale in produzione.
Assicurati che ogni modello, agente e workflow funzionino su dati aziendali aggiornati continuamente, con lineage, applicazione delle policy e controlli di qualità.
Combina la messaggistica transazionale affidabile con l'integrazione e orchestrazione moderne in ambienti ibridi.
Identifica e gestisci gli eventi in tempo reale alla fonte delle transazioni e trasmetti i dati transazionali per analytics, automazione e AI in tempo reale.
Unifica flussi di eventi in tempo reale con dati aziendali strutturati e non strutturati per fornire dati affidabili e pronti per l’AI in tutta la tua azienda ibrida.
Unifica streaming di eventi e integrazione aziendale per connettere applicazioni, dati e sistemi negli ambienti ibridi.
Porta lo streaming di eventi in tempo reale alle transazioni mission-critical di IBM Z e ai sistemi di registrazione ufficiali. Trasmetti transazioni ed eventi mainframe in modo sicuro ad architetture basate su Kafka.