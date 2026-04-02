Confluent, una società IBM

La piattaforma in tempo reale per lo streaming, la connessione, l’elaborazione e la governance dei tuoi dati, progettata dai co-creatori originali di Apache Kafka®, ora parte di IBM.

Una piattaforma di data streaming per accelerare l'AI aziendale

Insieme, IBM e Confluent stanno potenziando le basi dati per applicazioni basate su eventi, analytics e AI. Questa collaborazione integra la piattaforma di streaming leader di settore di Confluent con le capacità IBM di hybrid cloud, dati e AI, dando vita a un’infrastruttura enterprise pronta per trasformare i dati in valore su larga scala.
Impatto di business
Potenzia l'AI in tempo reale

Passa dalla sperimentazione alla produzione con dati contestuali in tempo reale che migliorano le prestazioni e l'accuratezza.

 GEP ottiene prestazioni predittive 14 volte superiori
Accelera il time-to-market

Porta nuovi prodotti e iniziative sul mercato più rapidamente, basandoti su dati in tempo reale, governati e riutilizzabili.

 Scopri come Notion supporta più di 100 milioni di utenti ogni giorno
Riduci i costi dell'infrastruttura

Unifica le pipeline point-to-point, batch e streaming in un'unica piattaforma pronta per il futuro che fa tutto a un prezzo inferiore.

 Scopri come SAS ha risparmiato il 69%
Webinar | 7 aprile 2026 | Supportare l'agentic AI con dati affidabili in tempo reale
Gli esperti di IBM e Confluent parleranno di come le organizzazioni possono combinare dati in movimento in tempo reale con governance e resilienza di livello aziendale.
Iscriviti al webinar

Funzionalità della piattaforma di data streaming

Scalabilità cloud-native

Offri un'affidabilità senza pari con lo SLA di tempo di attività del 99,99% di Confluent Cloud, gestendo workload superiori a GBps e scalando istantaneamente.

Scopri di più

Più di 120 integrazioni native

Collega senza problemi database legacy e cloud service moderni con connettori Kafka preconfigurati in tutto il tuo ecosistema.

Scopri di più

Suite di governance stream-native

Assicurati che le applicazioni operino su dati affidabili, sicuri e conformi attraverso strumenti di governance e qualità integrati.

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Elaborazione avanzata dei flussi di dati

Elabora e trasforma i dati in tempo reale su larga scala con il servizio Apache Flink® gestito da Confluent, abilitando analytics a bassa latenza, applicazioni cloud-native e AI reattiva.

Scopri di più

Automazione stream-to-table

Trasforma i flussi di dati in tabelle aperte per il tuo data lake con Tableflow. Riduci i costi di elaborazione fino al 50% e aumenta la freschezza dei dati di analytics in pochi clic.

Scopri di più

Servizio di streaming per AI context-rich

Crea sistemi AI riproducibili in tempo reale che apprendono dai dati storici, elaborano istantaneamente nuove informazioni e supportano le decisioni in tempo reale in produzione.

Scopri di più
Casi d'uso
Dati AI-ready in tempo reale

Assicurati che ogni modello, agente e workflow funzionino su dati aziendali aggiornati continuamente, con lineage, applicazione delle policy e controlli di qualità.
Automazione basata sugli eventi

Combina la messaggistica transazionale affidabile con l'integrazione e orchestrazione moderne in ambienti ibridi.
Attiva il mainframe modernizzato

Identifica e gestisci gli eventi in tempo reale alla fonte delle transazioni e trasmetti i dati transazionali per analytics, automazione e AI in tempo reale.
Insieme è meglio Confluent + IBM watsonx.data

Unifica flussi di eventi in tempo reale con dati aziendali strutturati e non strutturati per fornire dati affidabili e pronti per l’AI in tutta la tua azienda ibrida.

  • Combina i dati in movimento con i dati aziendali a riposo in una piattaforma dati ibrida e aperta
  • Aggiungi metadati, lineage e contesto basato sulle policy per rendere i dati affidabili, riutilizzabili e AI-ready
  • Distribuisci dati governati ad applicazioni, analytics e agenti AI in tutta l'azienda
 Confluent + IBM Integration

Unifica streaming di eventi e integrazione aziendale per connettere applicazioni, dati e sistemi negli ambienti ibridi.

  • Trasmetti e integra gli eventi attraverso architetture di integrazione frammentate, con un'infrastruttura scalabile basata sugli eventi
  • Sblocca modelli di integrazione completi tra event streaming, API, B2B/EDI, iPaaS e IBM MQ
  • Accelera l'automazione e la reattività aziendale attraverso flussi di dati in tempo reale
 Confluent + IBM Z

Porta lo streaming di eventi in tempo reale alle transazioni mission-critical di IBM Z e ai sistemi di registrazione ufficiali. Trasmetti transazioni ed eventi mainframe in modo sicuro ad architetture basate su Kafka.

  • Trasmetti transazioni ed eventi mainframe in modo sicuro in architetture basate su Kafka
  • Supporta l'integrazione in tempo reale dei dati IBM Z con applicazioni cloud, analytics e AI, senza alcun impatto sul sistema centrale
  • Potenzia esperienze digitali reattive e automazione con flussi di eventi aziendali affidabili
Prossimi passi

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