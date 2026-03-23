Registrati per unirti a noi

Webinar il 28 aprile 2026 alle 10:00 ET.

"Come si riconosce il successo in questo momento?" Questa è la domanda che ci viene posta più frequentemente dai data leader. Con l'accelerazione dell'AI, la pressione per rafforzare le basi dei dati e lavorare più velocemente non è mai stata così grande.



Per avere una visione chiara di ciò che accade all'interno delle organizzazioni di dati, abbiamo intervistato 1.700 Chief Data Officer di diversi settori. Hanno condiviso le loro principali sfide, le aree in cui il progresso è reale e cosa stanno facendo diversamente i migliori performer.



In questo webinar, tratteremo le 3 principali priorità su cui si concentrano i data leader di successo, gli esempi di clienti che le illustrano e i passi che puoi intraprendere già ora per fare progredire la tua strategia dati AI-ready. Apprenderai come:

Migliorare l'accesso in tempo reale a dati di alta qualità

Creare una governance scalabile



Creare un team di dati che generi risultati



Unisciti a noi il 28 aprile alle 10:00 ET e scopri come costruire una strategia dati progettata per potenziare l’AI su larga scala.