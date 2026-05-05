Contesto in tempo reale per l’AI negli ambienti ibridi

Man mano che i sistemi di AI si spostano verso l'esecuzione nei processi di core business, le aspettative cambiano. Le decisioni devono riflettere dati attuali, accurati e regolamentati, senza fare affidamento su validazioni manuali.

Per risolvere questo problema, IBM offre in modo unico un contesto in tempo reale per l’AI: una comprensione condivisa e governata dei dati aziendali aggiornati al momento (incluso il loro significato), con policy di accesso applicate dinamicamente nel momento in cui i sistemi AI ragionano o agiscono. Questa funzionalità è ora disponibile tramite Context su watsonx.data, insieme al Real-Time Context Engine di Confluent, estendendosi agli ambienti ibridi e supportata da tecnologie aperte e interoperabili e da una data intelligence governata.

Con l’aggiunta dello streaming in tempo reale di Confluent e delle funzionalità agentiche all’interno di watsonx.data intelligence, watsonx.data evolve da lakehouse ibrido e aperto a piattaforma per la distribuzione del contesto attraverso ecosistemi di dati distribuiti. Offre ai sistemi AI un modo coerente di lavorare con i dati aziendali così come esistono all’interno dell’organizzazione, collegando dati, significato, governance e segnali in tempo reale affinché i sistemi possano operare con una comprensione più chiara di ciò che sta accadendo.