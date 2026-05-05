Rendering 3D isometrico di un dispositivo cilindrico bianco con componenti interni blu collegati da linee di flusso su uno sfondo a griglia
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Contesto in tempo reale per l’AI negli ambienti ibridi

Fornito tramite nuove funzionalità di Context, OpenRAG e OpenSearch su watsonx.data e il Real-Time Context Engine di Confluent, combinando tecnologie aperte e data intelligence agentica per portare significato, governance e consapevolezza in tempo reale all’AI enterprise.

Pubblicato il 5 maggio 2026

L'AI enterprise è avanzata rapidamente, ma la maggior parte delle organizzazioni fatica ancora a utilizzarla in produzione. Quando le aziende passano dalla sperimentazione dell'AI all'implementazione su larga scala, emerge un insieme diverso di sfide.

La questione non è più se i sistemi possano generare risposte, ma se queste risposte possano essere affidabili e utilizzate all'interno dell'azienda. La stessa domanda può produrre risultati diversi a seconda dei dati a cui si accede, di come i termini variano tra i diversi team o di come è cambiato lo stato operativo dell’azienda. Queste condizioni esistono in quasi tutti gli ambienti aziendali moderni e sono il motivo per cui molte iniziative di AI si bloccano prima di raggiungere un utilizzo operativo reale.

Contesto in tempo reale per l'AI

Man mano che i sistemi di AI si spostano verso l'esecuzione nei processi di core business, le aspettative cambiano. Le decisioni devono riflettere dati attuali, accurati e regolamentati, senza fare affidamento su validazioni manuali.

Per risolvere questo problema, IBM offre in modo unico un contesto in tempo reale per l’AI: una comprensione condivisa e governata dei dati aziendali aggiornati al momento (incluso il loro significato), con policy di accesso applicate dinamicamente nel momento in cui i sistemi AI ragionano o agiscono. Questa funzionalità è ora disponibile tramite Context su watsonx.data, insieme al Real-Time Context Engine di Confluent, estendendosi agli ambienti ibridi e supportata da tecnologie aperte e interoperabili e da una data intelligence governata.

Con l’aggiunta dello streaming in tempo reale di Confluent e delle funzionalità agentiche all’interno di watsonx.data intelligence, watsonx.data evolve da lakehouse ibrido e aperto a piattaforma per la distribuzione del contesto attraverso ecosistemi di dati distribuiti. Offre ai sistemi AI un modo coerente di lavorare con i dati aziendali così come esistono all’interno dell’organizzazione, collegando dati, significato, governance e segnali in tempo reale affinché i sistemi possano operare con una comprensione più chiara di ciò che sta accadendo.

Come viene fornito il contesto in tempo reale

watsonx.data e Confluent collaborano per fornire continuamente nuovi contesti all'AI attraverso quattro funzionalità che spesso risultano scollegate all'interno dell'azienda.

1. Discovery tra dati distribuiti senza centralizzazione

Context on watsonx.data consente ai sistemi AI di accedere e agire su informazioni rilevanti (siano esse strutturate o non strutturate, in movimento o statiche) attraverso ambienti distribuiti, senza richiederne il consolidamento. Le funzionalità di catalogazione e gestione dei metadati supportano ulteriormente la scoperta e la cura dei dati in questi ambienti, garantendo che gli agenti AI abbiano sempre accesso ai dati giusti.

2. Recupero e ragionamento basati sul significato aziendale

OpenRAG on watsonx.data è una soluzione end-to-end per trasformare i dati aziendali non strutturati in conoscenze utilizzabili dai sistemi AI. Combinando Docling per l’elaborazione dei documenti, OpenSearch per il recupero ibrido delle informazioni e Langflow per l’orchestrazione agentica, trasforma i documenti grezzi nel contesto affidabile di cui gli agenti necessitano, assemblando le informazioni corrette per ogni attività, applicando il ragionamento tra diverse fonti e ancorando le risposte al reale funzionamento dell’azienda. Il risultato sono risposte più accurate, un time-to-value più rapido e un’AI fondata sull'asset più prezioso per l'azienda: i suoi dati.

3. Contesto in tempo reale da dati in tempo reale

La Data Streaming Platform e il Real-Time Context Engine di Confluent trasformano continuamente i flussi di dati aziendali in contesto strutturato e AI-ready, reso disponibile ad agenti o applicazioni tramite il Model Context Protocol (MCP). Questo sostituisce l’infrastruttura personalizzata che i team normalmente sviluppano per collegare i dati in streaming all’AI, con un servizio completamente gestito che include autenticazione integrata, controllo degli accessi basato sui ruoli, audit logging e governance. I sistemi AI diventano event-driven, ragionando su dati che riflettono lo stato attuale dell'azienda, non su istantanee che potrebbero essere già obsolete.

Questo riduce il tempo e l'impegno necessari per preparare i dati per l'AI e aiuta a garantire che le decisioni riflettano lo stato più recente dell'azienda.

4. Semantica e governance in fase di runtime

Affinché l'AI agisca correttamente, deve interpretare i dati in base a come l'azienda li definisce e li governa, non solo recuperarli. Il contesto in tempo reale per l’AI applica definizioni condivise, segnali di qualità dei dati, lineage e governance nel momento in cui i sistemi ragionano o agiscono.  Ciò consente di mantenere gli output allineati con definizioni coerenti, di far rispettare le policy e di riflettere il modo in cui l'azienda opera realmente. Quando tutte e quattro le funzionalità lavorano insieme in fase di runtime, i sistemi AI hanno una visione più completa e attuale dei dati aziendali.

Mettere in pratica il contesto

Consideriamo un sistema AI responsabile della gestione delle eccezioni della supply chain. Per agire correttamente, il sistema deve comprendere come i livelli di inventario sono definiti nei diversi sistemi, applicare le regole aziendali per la definizione delle priorità, rispettare le policy di governance e rispondere alle interruzioni nel momento in cui si verificano.

Con il contesto in tempo reale, il sistema elabora dati federati utilizzando definizioni condivise, applica le policy in fase di runtime e incorpora segnali in tempo reale, come ritardi nelle spedizioni o variazioni della domanda. Le decisioni riflettono le condizioni attuali e l'intento aziendale, riducendo la convalida manuale e consentendo una risposta più rapida e affidabile quando le condizioni cambiano.

Perché IBM

I dati aziendali comprendono cloud, sistemi on-premise, applicazioni SaaS e database operativi, modellati da anni di investimenti e regolamentazioni. Gli approcci che dipendono dalla centralizzazione dei dati spesso introducono costi, complessità e ritardi, e non risolvono la sfida di interpretare i dati in modo coerente tra sistemi diversi.

Context on watsonx.data integra l'accesso ai dati, lo streaming in tempo reale, la comprensione semantica e la governance in un unico sistema. Ciò consente di applicare il contesto aziendale in modo coerente in diversi ambienti, lavorando con i dati nel luogo in cui risiedono.

Di conseguenza, le organizzazioni possono concentrarsi sull’utilizzo efficace dei dati, con significati coerenti, applicazione delle policy e consapevolezza dello stato corrente integrati nel modo in cui i sistemi operano.

Dalle risposte all'azione

Man mano che i sistemi AI assumono maggiori responsabilità all'interno dei processi di core business, le aspettative cambiano. I sistemi non si limitano più a generare risposte, ma devono selezionare i dati giusti, interpretarli correttamente e determinare se un'azione è appropriata prima di intraprenderla.

Questa base supporta anche un approccio più agentico alla gestione dei dati. All’interno di watsonx.data, IBM offre ora funzionalità agentiche per l’integrazione, l’intelligence e la gestione dei dati, con agenti, competenze e strumenti appositamente progettati per il data engineering, il lineage, la qualità dei dati e le operazioni. Attività come integrazione, correzione, analisi del lineage e indirizzamento dei workload possono essere automatizzate, così che i consumatori di dati non solo interpretino correttamente i dati, ma siano anche in grado di agire su di essi. Il risultato è un passaggio dall'interpretazione all'esecuzione, all'interno dello stesso flusso, senza richiedere un intervento manuale in ogni fase.

Il contesto in tempo reale per l'AI è ciò che rende affidabile questo cambiamento. Fornisce ai sistemi le informazioni necessarie per operare nel rispetto dei vincoli aziendali, superare i casi d’uso isolati e iniziare a utilizzare l’AI in modo esteso in tutta l’impresa.

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Dima Spivak

Vice President, Product Management, watsonx.data