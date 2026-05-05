Contesto in tempo reale per l’AI negli ambienti ibridi

Fornito tramite nuove funzionalità di Context, OpenRAG e OpenSearch su watsonx.data e il Real-Time Context Engine di Confluent, combinando tecnologie aperte e data intelligence agentica per portare significato, governance e consapevolezza in tempo reale all’AI enterprise.
L'AI enterprise è avanzata rapidamente, ma la maggior parte delle organizzazioni fatica ancora a utilizzarla in produzione. Quando le aziende passano dalla sperimentazione dell'AI all'implementazione su larga scala, emerge un insieme diverso di sfide.
La questione non è più se i sistemi possano generare risposte, ma se queste risposte possano essere affidabili e utilizzate all'interno dell'azienda. La stessa domanda può produrre risultati diversi a seconda dei dati a cui si accede, di come i termini variano tra i diversi team o di come è cambiato lo stato operativo dell’azienda. Queste condizioni esistono in quasi tutti gli ambienti aziendali moderni e sono il motivo per cui molte iniziative di AI si bloccano prima di raggiungere un utilizzo operativo reale.
Man mano che i sistemi di AI si spostano verso l'esecuzione nei processi di core business, le aspettative cambiano. Le decisioni devono riflettere dati attuali, accurati e regolamentati, senza fare affidamento su validazioni manuali.
Per risolvere questo problema, IBM offre in modo unico un contesto in tempo reale per l’AI: una comprensione condivisa e governata dei dati aziendali aggiornati al momento (incluso il loro significato), con policy di accesso applicate dinamicamente nel momento in cui i sistemi AI ragionano o agiscono. Questa funzionalità è ora disponibile tramite Context su watsonx.data, insieme al Real-Time Context Engine di Confluent, estendendosi agli ambienti ibridi e supportata da tecnologie aperte e interoperabili e da una data intelligence governata.
Con l’aggiunta dello streaming in tempo reale di Confluent e delle funzionalità agentiche all’interno di watsonx.data intelligence, watsonx.data evolve da lakehouse ibrido e aperto a piattaforma per la distribuzione del contesto attraverso ecosistemi di dati distribuiti. Offre ai sistemi AI un modo coerente di lavorare con i dati aziendali così come esistono all’interno dell’organizzazione, collegando dati, significato, governance e segnali in tempo reale affinché i sistemi possano operare con una comprensione più chiara di ciò che sta accadendo.
watsonx.data e Confluent collaborano per fornire continuamente nuovi contesti all'AI attraverso quattro funzionalità che spesso risultano scollegate all'interno dell'azienda.
Context on watsonx.data consente ai sistemi AI di accedere e agire su informazioni rilevanti (siano esse strutturate o non strutturate, in movimento o statiche) attraverso ambienti distribuiti, senza richiederne il consolidamento. Le funzionalità di catalogazione e gestione dei metadati supportano ulteriormente la scoperta e la cura dei dati in questi ambienti, garantendo che gli agenti AI abbiano sempre accesso ai dati giusti.
OpenRAG on watsonx.data è una soluzione end-to-end per trasformare i dati aziendali non strutturati in conoscenze utilizzabili dai sistemi AI. Combinando Docling per l’elaborazione dei documenti, OpenSearch per il recupero ibrido delle informazioni e Langflow per l’orchestrazione agentica, trasforma i documenti grezzi nel contesto affidabile di cui gli agenti necessitano, assemblando le informazioni corrette per ogni attività, applicando il ragionamento tra diverse fonti e ancorando le risposte al reale funzionamento dell’azienda. Il risultato sono risposte più accurate, un time-to-value più rapido e un’AI fondata sull'asset più prezioso per l'azienda: i suoi dati.
La Data Streaming Platform e il Real-Time Context Engine di Confluent trasformano continuamente i flussi di dati aziendali in contesto strutturato e AI-ready, reso disponibile ad agenti o applicazioni tramite il Model Context Protocol (MCP). Questo sostituisce l’infrastruttura personalizzata che i team normalmente sviluppano per collegare i dati in streaming all’AI, con un servizio completamente gestito che include autenticazione integrata, controllo degli accessi basato sui ruoli, audit logging e governance. I sistemi AI diventano event-driven, ragionando su dati che riflettono lo stato attuale dell'azienda, non su istantanee che potrebbero essere già obsolete.
Questo riduce il tempo e l'impegno necessari per preparare i dati per l'AI e aiuta a garantire che le decisioni riflettano lo stato più recente dell'azienda.
Affinché l'AI agisca correttamente, deve interpretare i dati in base a come l'azienda li definisce e li governa, non solo recuperarli. Il contesto in tempo reale per l’AI applica definizioni condivise, segnali di qualità dei dati, lineage e governance nel momento in cui i sistemi ragionano o agiscono. Ciò consente di mantenere gli output allineati con definizioni coerenti, di far rispettare le policy e di riflettere il modo in cui l'azienda opera realmente. Quando tutte e quattro le funzionalità lavorano insieme in fase di runtime, i sistemi AI hanno una visione più completa e attuale dei dati aziendali.
Consideriamo un sistema AI responsabile della gestione delle eccezioni della supply chain. Per agire correttamente, il sistema deve comprendere come i livelli di inventario sono definiti nei diversi sistemi, applicare le regole aziendali per la definizione delle priorità, rispettare le policy di governance e rispondere alle interruzioni nel momento in cui si verificano.
Con il contesto in tempo reale, il sistema elabora dati federati utilizzando definizioni condivise, applica le policy in fase di runtime e incorpora segnali in tempo reale, come ritardi nelle spedizioni o variazioni della domanda. Le decisioni riflettono le condizioni attuali e l'intento aziendale, riducendo la convalida manuale e consentendo una risposta più rapida e affidabile quando le condizioni cambiano.
I dati aziendali comprendono cloud, sistemi on-premise, applicazioni SaaS e database operativi, modellati da anni di investimenti e regolamentazioni. Gli approcci che dipendono dalla centralizzazione dei dati spesso introducono costi, complessità e ritardi, e non risolvono la sfida di interpretare i dati in modo coerente tra sistemi diversi.
Context on watsonx.data integra l'accesso ai dati, lo streaming in tempo reale, la comprensione semantica e la governance in un unico sistema. Ciò consente di applicare il contesto aziendale in modo coerente in diversi ambienti, lavorando con i dati nel luogo in cui risiedono.
Di conseguenza, le organizzazioni possono concentrarsi sull’utilizzo efficace dei dati, con significati coerenti, applicazione delle policy e consapevolezza dello stato corrente integrati nel modo in cui i sistemi operano.
Man mano che i sistemi AI assumono maggiori responsabilità all'interno dei processi di core business, le aspettative cambiano. I sistemi non si limitano più a generare risposte, ma devono selezionare i dati giusti, interpretarli correttamente e determinare se un'azione è appropriata prima di intraprenderla.
Questa base supporta anche un approccio più agentico alla gestione dei dati. All’interno di watsonx.data, IBM offre ora funzionalità agentiche per l’integrazione, l’intelligence e la gestione dei dati, con agenti, competenze e strumenti appositamente progettati per il data engineering, il lineage, la qualità dei dati e le operazioni. Attività come integrazione, correzione, analisi del lineage e indirizzamento dei workload possono essere automatizzate, così che i consumatori di dati non solo interpretino correttamente i dati, ma siano anche in grado di agire su di essi. Il risultato è un passaggio dall'interpretazione all'esecuzione, all'interno dello stesso flusso, senza richiedere un intervento manuale in ogni fase.
Il contesto in tempo reale per l'AI è ciò che rende affidabile questo cambiamento. Fornisce ai sistemi le informazioni necessarie per operare nel rispetto dei vincoli aziendali, superare i casi d’uso isolati e iniziare a utilizzare l’AI in modo esteso in tutta l’impresa.