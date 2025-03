Nationwide ha iniziato definendo una strategia e un modello operativo per l'AI a livello di società; il risultato è stato la creazione di un AI Centre of Expertise (CoE) con il supporto di IBM Consulting e basato sul servizio Microsoft Azure OpenAI Service.

Il centro era costituito da un team operativo alla guida del ciclo di vita dell'AI, da un consiglio interfunzionale per la valutazione dei casi d'uso e da una funzione per la creazione delle soluzioni utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e dati aziendali. Il team dell'AI CoE ha definito modelli tecnici e principi di distribuzione chiari che Nationwide avrebbe seguito per adottare e implementare in sicurezza la tecnologia AI e responsabilizzare i propri dipendenti e clienti. Il centro ha anche supportato la preparazione di Nationwide per la gen AI aiutando a configurare la piattaforma di gen AI, definire formazione e comunicazioni, riprogettare la gestione e la governance del rischio, fornire processi di implementazione e sostenere questi principi responsabili in ambito legale e tecnologico, così come a livello di dati.

IBM Consulting ha collaborato con Nationwide sin dall'inizio del progetto, fornendo non solo competenze in data science ma anche indicazioni strategiche sull'adozione dell'AI. Insieme, hanno definito una strategia completa e un modello di governance per l'AI, concentrandosi sullo sviluppo di funzionalità interne e sull'identificazione di casi d'uso ad alto impatto. Questa partnership mirava a garantire che Nationwide potesse utilizzare efficacemente l'AI per offrire esperienze eccezionali ai clienti e promuovere la crescita del business.