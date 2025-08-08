Ma costruire sistemi d'azione non è un percorso semplice e lineare. Per molti leader tecnologici, le questioni su autonomia, responsabilità e automazione restano ancora molto rilevanti. E anche se il ciclo di entusiasmo per l'AI è sulle prime pagine dei giornali da diversi anni, il vero lavoro inizia quando i riflettori si spengono.

"Mi sembra qualcosa che le aziende mature devono prendere con le pinze: tutti ti dicono che sarà facile, giusto?" Ha affermato Aziza. "Ci si concentra su grandi dati, poi si selezionano i casi d'uso, si fanno delle sperimentazioni e infine si rendono operativi i casi d'uso che hanno successo. Ma non è proprio questo che sta succedendo."

Un equivoco comune, osservato da Aziza, è la convinzione che creare un agente e implementarlo in azienda sia la soluzione ideale. "In azienda, la posta in gioco è molto più alta".

Man mano che la sperimentazione si sposta verso la produzione, i leader aziendali si pongono domande diverse su compromessi, scalabilità e prestazioni.

"Ci troviamo a uno stadio di maturità e ci sono abbastanza esempi nel settore per arrivare a un livello in cui possiamo accelerare il vero lavoro di produzione svolto in quella sede", ha detto Aziza.