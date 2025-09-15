Nel mondo della cybersecurity, il modo in cui diciamo qualcosa conta tanto quanto ciò che diciamo, o forse anche di più.

Facciamo un esperimento mentale per illustrare meglio questo punto:

Poniamo il caso che tu sia il CEO di uno dei più grandi oleodotti del Paese. Sei stato convocato a un briefing di threat intelligence perché i tuoi analisti hanno trovato alcune minacce informatiche gravi che potrebbero impattare sulla tua Organizzazione.

A quale di queste darai priorità?

Minaccia 1: "Un gruppo di ransomware ha preso di mira altre società energetiche, bloccando dati critici fino a quando l'azienda non avrà pagato un riscatto. Se questo ransomware dovesse compromettere la nostra rete, stimiamo che potrebbe crittografare fino a 100 GB dei nostri dati".

Minaccia 2: "Un malware altamente distruttivo ha colpito diversi sistemi infrastrutturali critici negli ultimi mesi, mettendo offline i servizi principali. Se penetra nella nostra rete, stimiamo che questo malware chiuderebbe l'intera pipeline per una settimana".

È una domanda trabocchetto. Entrambe le minacce descrivono lo stesso attacco: l'attacco ransomware Colonial Pipeline del 2021, il più grande attacco informatico alle infrastrutture petrolifere nella storia degli Stati Uniti. Gli hacker hanno chiuso l'oleodotto che trasporta il 45% del carburante della costa orientale e hanno spinto le vittime a pagare un riscatto di 4,4 milioni di dollari. (Alla fine il Dipartimento di Giustizia ha recuperato una parte del riscatto.)

Puoi notare come, nonostante descrivano lo stesso attacco, queste segnalazioni di minacce non sembrino altrettanto urgenti. La minaccia 1 è grave, sì, ma la minaccia 2 richiede una risposta immediata da parte di tutti.

La minaccia 2 è molto più urgente perché enfatizza l'impatto aziendale dell'attacco piuttosto che i dettagli tecnici. Purtroppo, gli analisti delle minacce spesso interpretano questi due casi al contrario, creando un profondo divario di comunicazione tra cybersecurity e business.

Questo divario è più di un semplice inconveniente: può infatti lasciare l'organizzazione esposta a attacchi di tutti i tipi.