La potenza dell'integrazione dei dati di nuova generazione

I leader aziendali sono sottoposti a forti pressioni per implementare l'AI generativa a causa del suo notevole potenziale di impatto sui profitti: si prevede che la gen AI aumenterà il PIL globale del 7% entro i prossimi 10 anni. Con Gartner che stima che l'80% delle aziende avrà implementato o prevede di implementare foundation model e adottare la gen AI entro il 2026, l'imperativo di sostenere le iniziative di intelligenza artificiale è più forte che mai.

Tuttavia, le aziende che scalano l'AI devono affrontare barriere significative all'inizio, principalmente problemi legati ai dati. Le organizzazioni richiedono dati affidabili per creare modelli AI robusti e ottenere insight accurati, eppure il panorama tecnologico attuale presenta sfide senza precedenti in materia di dati che ostacolano le iniziative di AI. Secondo Gartner, almeno il 30% dei progetti di gen AI verrà abbandonato dopo il proof of concept entro la fine del 2025, a causa della scarsa qualità dei dati.

Dati puliti, coerenti e affidabili sono fondamentali per massimizzare il ritorno sull'investimento dell'AI, soprattutto considerando l'esplosione di dati in diversi formati e luoghi. I dati pronti per l'AI possono essere accelerati da un approccio aziendale che usa un'architettura di data fabric che democratizza i dati in tutta l'organizzazione, contribuendo a garantire dati tempestivi, affidabili e pronti per il business. Un pilastro fondamentale di un data fabric di successo è l'integrazione dei dati.