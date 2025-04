Purificare l'AI: filtri HAP contro i contenuti dannosi

Per comprendere appieno i filtri HAP, è utile comprendere i modelli di classificazione. I modelli di classificazione sono modelli di machine learning che dividono i punti dati in gruppi predefiniti chiamati classi. Apprendono le caratteristiche della classe dai dati di input e quindi assegnano le classi possibili ai nuovi dati in base alle caratteristiche apprese. Un filtro anti-spam, ad esempio, utilizza un algoritmo di classificazione. Un modello di classificazione del filtro HAP può anche essere indicato più specificamente come classificatore di frasi, o più semplicemente come filtro HAP o rilevatore HAP.