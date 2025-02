L'introduzione degli strumenti di produttività AI in un mondo in rapida evoluzione ha cambiato il modo in cui le aziende vengono gestite e il modo in cui le persone svolgono le attività quotidiane. Il movimento dell'AI non consiste solo nel fare le cose più velocemente, ma anche nell'essere più intelligenti e lavorare in modo più efficiente. La maggior parte della produttività dell'intelligenza artificiale è costituita dagli strumenti di produttività AI, che sono applicazioni software che utilizzano l'intelligenza artificiale per aiutare individui e aziende a completare le attività. Questi strumenti di produttività AI sono disponibili sia in forma di web che di app. Utilizzando l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per realizzare attività come automatizzare le citazioni, lavorare con modelli predefiniti e scrivere codice.

Questi tipi di applicazioni software variano in termini di usi e complessità. Alcuni sono assistenti intelligenti che riescono a gestire le e-mail in pochi clic. Mentre altre soluzioni utilizzano algoritmi e metriche per prevedere il codice che deve essere scritto o fornire suggerimenti per completare le attività. Alcuni degli strumenti più utilizzati oggi in ambito commerciale e aziendale sono i seguenti.

Grammarly Notion ChatGPT Claude Asana Otter.ai watsonx Assistant watsonx Orchestrate Midjourney watsonx Code Assistant Microsoft Copilot

Grammarly è un assistente di scrittura AI basato su cloud che viene utilizzato per ottimizzare la grammatica, la punteggiatura, l'ortografia e altri aspetti della scrittura. Questo strumento può essere utilizzato da chiunque desideri migliorare il copywriting, la scrittura di testi lunghi o la scrittura quotidiana in generale.

Notion, simile a Grammarly, è uno strumento per scrivere e prendere appunti che ha recentemente introdotto la sua versione AI. Notion AI è una raccolta di strumenti basati sull'intelligenza artificiale che possono compilare automaticamente i riepiloghi, rispondere alle domande e tradurre parole in più lingue.

ChatGPT è stato creato da OpenAI, si basa sull'architettura GPT-4 ed è addestrato su grandi quantità di dati di testo per aiutare a scrivere saggi, rispondere a domande, rivedere la scrittura e altro ancora. La versione premium di ChatGPT può persino generare immagini e input vocali.

Claude è un altro assistente di AI in grado di riassumere riunioni, rispondere alle domande e scrivere codice. È alimentato da LLM ed è un'altra popolare app di produttività utilizzata oggi dalle persone per assistere nella scrittura di post sui social media, come i post di Linkedin o le didascalie di Instagram.

Asana è uno strumento di gestione dei progetti che aiuta le organizzazioni a gestire le attività e può integrarsi con più app, come Microsoft Teams, Gmail, iOS e Outlook. L'intelligenza artificiale di Asana utilizza l'AI per automatizzare le attività e creare riepiloghi, facendo risparmiare tempo e denaro ai team.

Otter.ai è uno strumento di trascrizione che riassume le chiamate registrate e aiuta gli utenti a trascrivere le conversazioni dal parlato al testo in tempo reale.

Watsonx Assistant è una soluzione di intelligenza artificiale conversazionale che consente ai dipendenti di un'organizzazione di creare agenti e chatbot AI. Lo strumento può essere integrato con più app ed è progettato per i non addetti ai lavori

IBM watsonx Orchestrate è una soluzione di AI generativa e automazione che può automatizzare le attività e semplificare i processi complessi. Lo strumento offre app, competenze e assistenti predefiniti per aiutare i membri di un'organizzazione a svolgere le attività.

Midjourney è uno strumento di generazione di immagini con intelligenza AI che crea immagini a partire da prompt di testo. Viene utilizzato da artisti e designer per creare opere uniche.

watsonx Code Assistant utilizza l'AI gen per generare nuovo codice e tradurre il codice da un linguaggio all'altro o rifattorizzare il codice precedente. Lo strumento aiuta gli sviluppatori e gli operatori IT ad accelerare gli sforzi di modernizzazione delle applicazioni.

Microsoft Copilot è uno strumento basato su AI che utilizza gli LLM e i dati dell'organizzazione per aiutare gli utenti con produttività e creatività. Copilot può suggerire nuove idee e automatizzare attività, come la scrittura e il riepilogo delle e-mail.