Storage per l'AI - perché non c'è AI senza IA

Un recente sondaggio di IDC ha rilevato che il 76% dei responsabili delle decisioni in materia di IT intervistati ha dichiarato che l'AI rappresenterà una parte fondamentale della loro strategia di trasformazione digitale.¹ Tuttavia, l'AI non può funzionare senza un'architettura dell'informazione (IA - information architecture). Scopri come lo storage per i dati e l'AI possono accelerare la tua trasformazione.