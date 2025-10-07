IBM Spyre Accelerator e il processore Telum II: catturiamo il valore dell'AI a livello aziendale in modo affidabile

Quale parte di IBM z17, IBM Spyre Accelerator e il processore Telum II sono destinati a trasformare insieme il modo in cui le aziende utilizzano l'AI nelle loro organizzazioni. Queste funzionalità innovative sono progettate per aiutarti a scalare i workload dell'AI aziendale, così come a migliorare la sicurezza e ad accelerare il valore aziendale.
IBM Spyre Accelerator, disponibile al pubblico per IBM z17 il 28 ottobre 2025, è destinato a rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni applicano l'AI nelle proprie organizzazioni. Questo potente acceleratore di AI è progettato per portare l'AI generativa su z17, consentendo alle aziende di scalare le funzionalità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'interno dell'affidabile gamma di ambienti IBM Z.
Con Spyre Accelerator, i clienti avranno la possibilità di utilizzare gli LLM con le loro operazioni interne, integrando le funzioni in un'interfaccia in linguaggio naturale come watsonx Assistant for Z. Mentre i clienti valutano e costruiscono per il futuro, l'agentic AI diventerà uno strumento critico per l'efficienza e la modernizzazione dei flussi di processo in tutto il data center. In modo simile, gli Spyre Accelerator sono progettati per aiutare lo sviluppo futuro di tecniche di AI a maggiore precisione, che consentano la creazione generativa di asset, l'inserimento e l'interpretazione dei dati di fornitori o clienti per la divulgazione, le offerte incrociate o persino la valutazione del rischio, il tutto in tempo reale.
I benefici della combinazione di tecniche di AI predittiva e AI generativa per creare un portfolio di livello aziendale sull'intero spettro di modelli AI encoder, decoder ed encoder-decoder.
Un cliente è stato molto chiaro sull'intersezione tra ambienti di base affidabili e obiettivi a livello aziendale. "L'on-premise con Spyre Accelerator for IBM Z è importante per noi perché questo lavoro sarà correlato al codice di produzione", ha dichiarato il responsabile dell'infrastruttura di una grande banca europea. "Non vogliamo che i workload di produzione ci abbandonino, quindi è la nostra opzione preferita".
Gli strumenti basati su AI possono aiutare i clienti a prevedere rapidamente le prossime azioni necessarie per supportare una giornata intensa di transazioni o incorporare gli agenti e le API raccomandati, al fine di ottenere output ottimizzati da una nuova applicazione, accelerando il time to value per l'azienda. Secondo uno studio dell'Institute for Business Value e di Oxford Economics del 2024, il 61% dei dirigenti ritiene che l'AI generativa sia fondamentale per gli sforzi di modernizzazione delle applicazioni sui mainframe.
Nell'ambito delle distribuzioni continue, prodotti software chiave come IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit per IBM Z e IBM LinuxONE, così come il machine learning per IBM z/OS, utilizzeranno gli acceleratori Spyre per un'implementazione completa on-premise. Per fornire il supporto agli LLM on-premise, ogni Spyre Accelerator contiene 32 core di elaborazione ottimizzati per l'AI, per supportare modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul mainframe, consentendo alle aziende di eseguire casi d'uso sicuri di AI generativa on-premise. Questa infrastruttura è progettata per essere scalabile attraverso adattatori collegati a PCIe, gestibili nell'ambito degli ambienti che già gestiscono i dati principali. Questo rappresenta un traguardo significativo, che consente alle aziende di utilizzare l'AI su larga scala conservando i dati su IBM Z.
Il processore Telum II e Spyre Accelerator di IBM sono destinati a rivoluzionare l'integrazione dell'AI all'interno delle transazioni mainframe e sono progettati per offrire maggiore sicurezza, bassa latenza e alta velocità di transazione all'interno dell'ambiente IBM Z. Il processo decisionale in tempo reale è già stato un punto di svolta con IBM z17, che elabora fino a 450 miliardi di operazioni di inferenza al giorno utilizzando diversi modelli AI per il rilevamento delle frodi con carta di credito.
Con l'acceleratore AI su chip di seconda generazione di Telum II, le aziende possono eseguire più modelli contemporaneamente, progettati per una bassa latenza costante e un throughput di inferenza elevato. Spyre Accelerators aggiunge molte opzioni LLM per il futuro, via via che le applicazioni iniziano a sviluppare modelli più profondi per aumentare la precisione evidenziando nuovi insight precedentemente irraggiungibili.
"Poiché watsonx Assistant for Z è progettato per rispondere a domande su IBM Z e offre automazione su IBM Z, preferiamo implementare watsonx Assistant for Z end-to-end su IBM Z per continuare a proteggere i dati e i processi", ha dichiarato un IT architect di una grande banca europea.
Questa potente combinazione consentirà alle organizzazioni di sbloccare nuovo valore aziendale, dando loro la capacità di elaborare miliardi di richieste di inferenza al giorno in modo più accurato, riducendo i falsi positivi nel rilevamento delle frodi e migliorando le opportunità del servizio clienti.
L'accelerazione dell'AI su IBM Z, alimentata da Spyre Accelerator e dal processore Telum II, offre opportunità senza precedenti alle aziende che desiderano accelerare la trasformazione digitale. Integrando l'AI nelle operazioni mainframe, è possibile migliorare la gestione del sistema, velocizzare le raccomandazioni per una comprensione e un'azione rapida anche da parte dei membri del team più giovani e proteggere i dati sensibili.
Il momento di agire è adesso: adotta queste innovazioni per modernizzare le tue applicazioni mainframe, ottimizzare i costi e rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza.