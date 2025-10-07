IBM Spyre Accelerator e il processore Telum II: catturiamo il valore dell'AI a livello aziendale in modo affidabile

IBM Spyre Accelerator, disponibile al pubblico per IBM z17 il 28 ottobre 2025, è destinato a rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni applicano l'AI nelle proprie organizzazioni. Questo potente acceleratore di AI è progettato per portare l'AI generativa su z17, consentendo alle aziende di scalare le funzionalità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'interno dell'affidabile gamma di ambienti IBM Z.

Con Spyre Accelerator, i clienti avranno la possibilità di utilizzare gli LLM con le loro operazioni interne, integrando le funzioni in un'interfaccia in linguaggio naturale come watsonx Assistant for Z. Mentre i clienti valutano e costruiscono per il futuro, l'agentic AI diventerà uno strumento critico per l'efficienza e la modernizzazione dei flussi di processo in tutto il data center. In modo simile, gli Spyre Accelerator sono progettati per aiutare lo sviluppo futuro di tecniche di AI a maggiore precisione, che consentano la creazione generativa di asset, l'inserimento e l'interpretazione dei dati di fornitori o clienti per la divulgazione, le offerte incrociate o persino la valutazione del rischio, il tutto in tempo reale.

I benefici della combinazione di tecniche di AI predittiva e AI generativa per creare un portfolio di livello aziendale sull'intero spettro di modelli AI encoder, decoder ed encoder-decoder.

Un cliente è stato molto chiaro sull'intersezione tra ambienti di base affidabili e obiettivi a livello aziendale. "L'on-premise con Spyre Accelerator for IBM Z è importante per noi perché questo lavoro sarà correlato al codice di produzione", ha dichiarato il responsabile dell'infrastruttura di una grande banca europea. "Non vogliamo che i workload di produzione ci abbandonino, quindi è la nostra opzione preferita".

Gli strumenti basati su AI possono aiutare i clienti a prevedere rapidamente le prossime azioni necessarie per supportare una giornata intensa di transazioni o incorporare gli agenti e le API raccomandati, al fine di ottenere output ottimizzati da una nuova applicazione, accelerando il time to value per l'azienda. Secondo uno studio dell'Institute for Business Value e di Oxford Economics del 2024, il 61% dei dirigenti ritiene che l'AI generativa sia fondamentale per gli sforzi di modernizzazione delle applicazioni sui mainframe.

Nell'ambito delle distribuzioni continue, prodotti software chiave come IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit per IBM Z e IBM LinuxONE, così come il machine learning per IBM z/OS, utilizzeranno gli acceleratori Spyre per un'implementazione completa on-premise. Per fornire il supporto agli LLM on-premise, ogni Spyre Accelerator contiene 32 core di elaborazione ottimizzati per l'AI, per supportare modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul mainframe, consentendo alle aziende di eseguire casi d'uso sicuri di AI generativa on-premise. Questa infrastruttura è progettata per essere scalabile attraverso adattatori collegati a PCIe, gestibili nell'ambito degli ambienti che già gestiscono i dati principali. Questo rappresenta un traguardo significativo, che consente alle aziende di utilizzare l'AI su larga scala conservando i dati su IBM Z.

