Le imprese si trovano a dover affrontare ostacoli seri quando si tratta di scalare l'AI al proprio interno, come la complessità dell'integrazione e dei dati, carenza delle competenze giuste, e rischi di sicurezza e conformità. Le soluzioni IBM® Power® AI e IBM Spyre™ Accelerator for Power* li rimuovono grazie all'ottimizzazione full stack. Il risultato? IBM® Power offre una piattaforma accelerata, flessibile e sicura, progettata per i workload AI aziendali.