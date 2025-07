IBM® Power® E1180 è un server full-rack progettato per i workload mission-critical più grandi e complessi e presenta fino a 256 core per un Power11 e 64 TB di memoria DDR5. Offre disponibilità costante, cyber resilience avanzata e accelerazione AI di livello aziendale. La scalabilità dell'E1180 aiuta a semplificare le operazioni e a gestire in tutta sicurezza le crescenti richieste di dati.