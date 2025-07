IBM® Power® S1124 è un server 4U progettato per le aziende e i data center regionali che necessitano di elevati livelli di flessibilità di elaborazione, memoria e hybrid cloud. In grado di supportare fino a 60 core per Power11 IBM e 8 TB di memoria, il server Power S1124 è in grado di eseguire IBM® AIX®, IBM i o Linux® per una varietà di workload mission-critical.

Abilita una solida continuità aziendale, una scalabilità senza interruzioni, un'efficienza operativa e una gestione moderna dei workload, senza aggiungere alcuna complessità all'IT.