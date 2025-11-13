Alla base del futuro delle operazioni IT autonome: infrastruttura IBM® predisposta per l'agentic AI

Le aziende hanno adottato strategie ibride e multi-cloud, abbracciando l'AI generativa e i modelli agentici emergenti. Con le aziende che velocizzano l'adozione dell'agentic AI per supportare un processo decisionale autonomo e l'automazione intelligente in ambito di sviluppo, operazioni e sicurezza, è in corso un cambiamento fondamentale. Quando gli agenti AI gestiscono attività di routine e complesse con un'autonomia consapevole delle policy, i team IT possono concentrarsi sull'innovazione e sulle iniziative strategiche.

