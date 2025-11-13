Alla base del futuro delle operazioni IT autonome: infrastruttura IBM® predisposta per l'agentic AI

Le aziende hanno adottato strategie ibride e multi-cloud, abbracciando l'AI generativa e i modelli agentici emergenti. Con le aziende che velocizzano l'adozione dell'agentic AI per supportare un processo decisionale autonomo e l'automazione intelligente in ambito di sviluppo, operazioni e sicurezza, è in corso un cambiamento fondamentale. Quando gli agenti AI gestiscono attività di routine e complesse con un'autonomia consapevole delle policy, i team IT possono concentrarsi sull'innovazione e sulle iniziative strategiche.
L'opportunità è chiara: reimmaginare le operazioni IT in modo che gli agenti AI gestiscano le attività di routine e complesse con un'autonomia consapevole delle policy, in modo da consentire ai team IT di concentrarsi sull'innovazione e sulla strategia.
Gli agenti AI non sono strumenti autonomi; operano all'interno di complessi ecosistemi aziendali ibridi, interagendo con dati, sistemi e persone. La loro integrazione nei workflow richiede un ripensamento dei processi IT tradizionali e delle Integrazioni di sistema per supportare la trasformazione in un'impresa agentica.
Per rispondere a questa esigenza aziendale, IBM ha creato una guida unica nel suo genere, Progettare agenti AI aziendali sicuri con MCP, verificata da Anthropic. Questa guida presenta una metodologia strutturata e adatta alle aziende per progettare, implementare e gestire agenti AI in modo sicuro e su larga scala.
Gli agenti AI interagiscono con strumenti AI che trasformano i pensieri dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in azioni. Questi strumenti consentono agli agenti AI di integrarsi nei sistemi e nei dati aziendali ed esterni per recuperare informazioni o eseguire un'azione.
La base di questa metodologia è l'adozione di un approccio standardizzato che collega i sistemi di agentic AI con software aziendali, infrastrutture e strumenti abilitati dal Model Context Protocol.
I server MCP rappresentano la superficie di integrazione di livello aziendale per i sistemi agentici. Essi espongono strumenti, risorse e prompt in un modo standardizzato che permette agli agenti di agire entro limiti ben definiti e verificabili.
Ad esempio, gli utenti possono ottenere dati approfonditi sullo stato di salute e sul livello di sicurezza nelle distribuzioni ibride. Questa integrazione avviene tramite connessioni con server MCP che si estendono alle tecnologie di tutto l'ambiente. Gli utenti possono anche apportare modifiche per risolvere eventuali problemi identificati o aprire una richiesta di assistenza per risolverli.
Sebbene la maggior parte delle implementazioni sia ancora nelle fasi iniziali, MCP sta guadagnando slancio. Il suo successo negli ambienti di produzione dipende da quanto bene le organizzazioni affrontano le sfide chiave come la sicurezza, la resilienza, il non determinismo e la governance. Con la crescita dell'adozione dell'MCP, si prevede che l'attenzione si sposterà sull'orchestrazione, ovvero l'intelligence che determina quale agente o strumento attivare, in quali condizioni e con quali protezioni.
Il futuro delle operazioni è autonomo, guidato dalle politiche e hybrid by design. IBM® sta costruendo un ambiente in cui i sistemi di agentic AI possono apprendere, ragionare e agire in sicurezza in diversi stack tecnologici, inclusi cloud pubblico, infrastrutture private, on-premise ed edge.
Nel corso del tempo, si prevede che questi sistemi acquisiscano una maggiore autorità sotto esplicite protezioni, evolvendosi da raccomandazioni di assistenza a una correzione governata a loop chiuso e, infine, a operazioni di ottimizzazione automatica. Questa visione riflette la lunga tradizione di IBM nel dare priorità alla sicurezza e alla conformità nei settori altamente regolamentati.
Cogliendo questa opportunità, abbiamo intrapreso un percorso per abilitare funzionalità predisposte per l'agentic AI in tutto il portfolio IBM Infrastructure. Come parte integrante della strategia di IBM nell'ambito di hybrid cloud e AI, IBM Infrastructure offre infrastrutture di hybrid cloud. Comprende IBM Cloud, IBM Z, IBM Power, IBM Storage e i servizi tecnici di IBM Technology Lifecycle Services (TLS).
Per supportare questa trasformazione, abbiamo introdotto funzionalità di agentic AI (inclusi agenti e server MCP) in tutto il nostro portfolio. Questi miglioramenti rendono IBM Infrastructure interamente predisposta per l'agentic AI, il che promuove l'automazione intelligente e l'integrazione perfetta tra gli ambienti.
I prodotti IBM Infrastructure possono ora integrarsi con applicazioni IT agentiche, workflow basati sull'AI e soluzioni di fornitori di software indipendenti (ISV) che supportano MCP. Le interfacce di gestione nelle piattaforme IBM vengono abilitate come servizi compatibili con MCP, tra cui:
I clienti aziendali possono utilizzare questi server MCP in IBM Infrastructure per ottenere un'esperienza ottimale nelle distribuzioni hybrid cloud. Possono integrare questi server MCP in IBM Infrastructure in uno qualsiasi dei loro strumenti AI preferiti. Tra gli esempi figurano IBM watsonx Orchestrate, Claude desktop o un orchestratore AI personalizzato che le aziende realizzano internamente, uno strumento fornito che supporta MCP per le chiamate degli strumenti AI.
Come illustrato nel seguente video dimostrativo, un'impresa rappresentativa, Acme Co., opera in un ambiente hybrid cloud. Le sue applicazioni comprendono workload virtuali su IBM Cloud VPC, servizi cloud-native su Red Hat OpenShift e inferenza AI basata su watsonx.ai. Questi componenti sono strettamente integrati con i sistemi dati aziendali on-premise supportati da IBM Storage.
Quando gli utenti riscontrano problemi, individuare la causa principale può essere difficile a causa della natura frammentata di API, log e interfacce di gestione nelle distribuzioni ibride. Questa sfida è dove Model Context Protocol e l'agentic AI trasformano l'esperienza, offrendo un'interfaccia unificata e di tipo conversazionale che semplifica e velocizza la risoluzione dei problemi.
Con i server MCP implementati nell'hybrid cloud, Acme Co. può ora utilizzare un'esperienza di agentic AI integrata. Ad esempio, una query sullo stato di salute di IBM Cloud viene instradata al server MCP IBM Cloud, mentre le diagnostiche relative allo storage sono gestite tramite il server MCP di Storage Insights. Gli utenti possono persino verificare lo stato del contratto di supporto per gli asset di storage con l'aiuto di IBM Support Insights, il tutto attraverso un'unica interfaccia di agentic AI.
Questo modello agentico aziendale, basato su MCP e agentic AI, semplifica le operazioni e consente ai team di risolvere i problemi più rapidamente e in modo più intelligente
Le aziende stanno entrando in una nuova era di operazioni intelligenti, in cui l'agentic AI e i server MCP convergono per offrire un'esperienza unificata nel landscape IT. Sviluppatori, ingegneri di piattaforme, operatori e team di assistenza possono ora interagire con agenti AI appositamente progettati che si collegano perfettamente attraverso i server MCP tra IBM Cloud, IBM Storage, IBM Power, IBM Z e gli ambienti TLS.
Questi agenti orchestrano azioni tra dati aziendali e applicazioni, sia ospitati nel cloud che on-premise, permettendo operazioni più intelligenti, veloci e sicure.
Il nostro obiettivo è chiaro: sviluppare un tessuto di operazioni affidabile e autonomo per imprese ibride, basato sull'agentic AI al centro, connesso tramite MCP e differenziato dall'orchestrazione e governance di IBM.
Sfrutta le funzionalità predisposte per l'AI di IBM Infrastructure