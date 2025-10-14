Con la crescita delle applicazioni AI, l'informatica tradizionale non è in grado di elaborare le grandi quantità di dati necessarie per eseguire tali applicazioni. Gli acceleratori AI sono fondamentali per velocizzare l'elaborazione dei dati necessari per eseguire l'AI.
Grazie al loro design unico e all'hardware specializzato, gli acceleratori AI aumentano le prestazioni di elaborazione attraverso funzionalità come l'elaborazione parallela. Questa capacità consente alle aziende di innovare su larga scala e di portare sul mercato nuove applicazioni AI più rapidamente.
Riduci al minimo la latenza e aumenta la velocità con gli acceleratori AI per disporre delle risorse necessarie per l'implementazione dell'AI in produzione.
Automatizza le attività ripetitive per liberare risorse e semplificare le operazioni in modo che i team possano concentrarsi su iniziative strategiche.
Proteggi i dati mission-critical e soddisfa i requisiti normativi e di conformità con l'AI applicata direttamente ai dati.
Ottimizza i costi energetici e infrastrutturali della tua azienda con gli acceleratori AI integrati.
IBM fornisce l'accelerazione AI alle tue informazioni critiche, ovunque risiedano. L'AI integrata può migliorare gli insight, la sicurezza, le applicazioni e molto altro:
