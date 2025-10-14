Acceleratori AI

Accelera l'innovazione AI su larga scala con l'infrastruttura IBM

 

Accelera il trattamento dei dati per creare AI su larga scala

Con la crescita delle applicazioni AI, l'informatica tradizionale non è in grado di elaborare le grandi quantità di dati necessarie per eseguire tali applicazioni. Gli acceleratori AI sono fondamentali per velocizzare l'elaborazione dei dati necessari per eseguire l'AI.

Grazie al loro design unico e all'hardware specializzato, gli acceleratori AI aumentano le prestazioni di elaborazione attraverso funzionalità come l'elaborazione parallela. Questa capacità consente alle aziende di innovare su larga scala e di portare sul mercato nuove applicazioni AI più rapidamente. 
Prestazioni elevate su larga scala

Riduci al minimo la latenza e aumenta la velocità con gli acceleratori AI per disporre delle risorse necessarie per l'implementazione dell'AI in produzione.
Migliora produttività ed efficienza

Automatizza le attività ripetitive per liberare risorse e semplificare le operazioni in modo che i team possano concentrarsi su iniziative strategiche.
Sicurezza e fiducia

Proteggi i dati mission-critical e soddisfa i requisiti normativi e di conformità con l'AI applicata direttamente ai dati.
Gestione delle risorse

Ottimizza i costi energetici e infrastrutturali della tua azienda con gli acceleratori AI integrati.

Prodotti rilevanti

IBM fornisce l'accelerazione AI alle tue informazioni critiche, ovunque risiedano. L'AI integrata può migliorare gli insight, la sicurezza, le applicazioni e molto altro:

  • Processori IBM® Telum II per IBM Z e LinuxONE
  • Schede IBM Spyre Accelerator per IBM Z, LinuxONE e Power
  • GPU e acceleratori AI su IBM Cloud
IBM z17 angolo retto
AI su IBM Z
Scala più modelli AI e fornisci insight in tempo reale direttamente sui dati transazionali con una soluzione full stack.
IBM LinuxONE Emperor 5 angolo sinistro su sfondo arancione
AI su IBM LinuxONE
Aumenta la cyber resilience con un server Linux scalabile creato per workload aziendali, basato sull'innovazione open source e su Red Hat OpenShift AI.
IBM Power11 in una moderna ambientazione blu
AI su IBM Power
Semplifica la distribuzione e ottieni un valore reale dai dati aziendali con AI affidabile e prontamente disponibile per migliorare la produttività.
Uomo che utilizza un laptop in una sala server
AI su IBM Cloud
Implementa l'AI nel cloud con GPU e acceleratori AI da utilizzare con una gamma di applicazioni e framework di inferenza.

Risorse

Qual è il futuro per i mainframe e l'AI?

Scopri come, con nuove integrazioni e miglioramenti, i mainframe stanno ridefinendo il loro ruolo nell'IT moderno.

 IBM LinuxONE 5 riceve un enorme potenziamento dell'AI (PDF)

Esplora la tecnologia LinuxONE 5 e i casi d'uso dell'AI che dovrebbero essere adatti a questo nuovo server di livello enterprise.

 Esegui i workload AI su IBM Power (PDF)

Scopri i cinque principali motivi per cui IBM Power rappresenta una base affidabile per potenziare la tua strategia AI.

 Scala l'AI aziendale sul cloud (blog)

Esplora come il trattamento scalabile dei dati aiuta a produrre modelli IBM Granite di qualità superiore.
Fasi successive

Esplora come gli acceleratori AI di IBM possono aiutarti a velocizzare l'innovazione, ottimizzare i costi e avvicinare l'AI ai tuoi dati mission-critical.
Continua a esplorare Scopri le soluzioni per l'infrastruttura AI Cos'è un acceleratore AI?