I mainframe sono una delle piattaforme informatiche più potenti al mondo. Possono elaborare più di 1 milione di transazioni in un solo secondo. Anche se spesso vengono etichettati come sistemi legacy, i mainframe rappresentano la spina dorsale tecnologica dell'economia globale.



Cosa rende i mainframe così potenti e perché sono fondamentali per la prossima grande scoperta nell'AI? In questo episodio dell'AI Academy, Christian Jacobi spiega come, grazie alle nuove integrazioni e ai miglioramenti, i mainframe stanno ridefinendo il proprio ruolo nell'IT moderno.