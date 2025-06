L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando qualsiasi settore e le aziende necessitano di un'infrastruttura in grado di gestire i workload dell'AI in modo efficiente e sicuro. IBM LinuxONE, alimentato dal processore IBM Telum, integra l'accelerazione dell'AI direttamente nel chip, supportando l'inferenza in tempo reale di più modelli AI con una latenza minima. Questa funzionalità avanzata, in combinazione con l'AI predittiva e i modelli linguistici di grandi dimensioni, consente alle aziende di analizzare i dati dove si trovano, fornendo insight più rapidi e approfonditi per applicazioni mission-critical come il rilevamento delle frodi, l'analisi del rischio e l'imaging medico.