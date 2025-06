Il processore IBM® Telum supporta IBM LinuxONE 4 con accelerazione AI, sicurezza e prestazioni elevate per workload mission-critical. Il suo successore, Telum II, è alla base di IBM LinuxONE 5 e migliora le prestazioni, la capacità di memoria e le funzionalità AI. Progettati per la scalabilità, questi processori ottimizzano le applicazioni AI, cloud e transazionali in settori come quello bancario, finanziario e sanitario, garantendo velocità, affidabilità ed efficienza energetica.