L'organizzazione IBM LinuxONE ha ricevuto il premio Merit in ESG Architecture di APAC 2023 in Open EA Standards for Organizations da The Open Group per essersi concentrata e aver promosso attivamente l'integrazione e l'implementazione dei fattori ESG nel processo decisionale e nelle operazioni aziendali, dimostrando leadership nei campi della sostenibilità, responsabilità sociale e buona governance, soluzioni innovative e pratica degli standard ESG.6