In 10 mesi, ovvero in un tempo quasi record, il porto di Barcellona, insieme a SEIDOR e IBM, ha progettato una piattaforma efficiente, affidabile e sicura, in grado di garantire la corretta comunicazione tra il cluster di aziende che operano attraverso il sistema. Questo progetto ha ottimizzato il flusso di informazioni e ha migliorato il processo decisionale dell'autorità portuale.

La nuova piattaforma IT è più scalabile e pronta a operare secondo gli attuali standard e modelli tecnologici. D'ora in poi, il porto di Barcellona sarà in grado di adattarsi alla sua crescita senza la necessità di espandere la propria impronta fisica né di compiere ulteriori sforzi a livello infrastrutturale

La piattaforma consentirà inoltre al porto di Barcellona di ridurre l'impronta di carbonio generata dalla propria attività di oltre 175 tonnellate di emissioni di CO₂ nei prossimi 5 anni.

Come valore aggiunto, il porto di Barcellona sarà in grado di utilizzare al meglio le ultime innovazioni tecnologiche in aree come l'AI, il cloud e le reti 5G nelle sue operazioni.