IBM sta lavorando con l'IBM® LinuxONE Ecosystem per aiutare gli ISV a fornire soluzioni per le odierne sfide in materia di AI, sostenibilità e cybersecurity.

Esplora due soluzioni innovative pensate su misura per gli istituti finanziari e sanitari: Clari5 Enterprise Fraud Management su IBM® LinuxONE 4 Express per la prevenzione delle frodi in tempo reale ed Enso Decision Intelligence Platform di Exponential AI su LinuxONE per soluzioni AI avanzate su larga scala.