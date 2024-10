IBM LinuxONE offre una suite completa di funzioni di conformità e audit che rendono la tua organizzazione sicura e in grado di soddisfare i requisiti normativi. Grazie al monitoraggio in tempo reale, il sistema controlla in via continuativa le operazioni per identificare e gestire proattivamente le vulnerabilità prima che si trasformino in minacce alla sicurezza. I tool audit-ready della piattaforma semplificano i processi di conformità, consentendole di soddisfare rigorosi standard di settore come GDPR, HIPAA e PCI-DSS. Queste funzionalità semplificano le verifiche audit e forniscono insight dettagliati sulla sicurezza, contribuendo a mantenere la conformità normativa in una moltitudine di settori.