Le aspettative dei clienti e un panorama IT in continua evoluzione stanno guidando la modernizzazione della tecnologia. Questo non significa che tu debba per forza abbandonare e sostituire sistemi affidabili e applicazioni critiche: puoi modernizzarti secondo uno schema incrementale sviluppando in modo cloud-native e integrando i microservizi containerizzati IBM® Cloud Paks in mainframe, server e storage flessibili, scalabili e sicuri, tutti progettati con l'AI e per l'hybrid cloud.