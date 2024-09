Puoi ridimensionare in maniera dinamica, in positivo o in negativo, i tuoi servizi di tipo cloud e pagare solo a consumo, senza bisogno di acquisire ulteriore spazio di archiviazione e cicli di approvvigionamento. Il servizio è disponibile sia per le tue esigenze on-premise che per quelle della tua infrastruttura cloud ibrida, permettendoti di accedere rapidamente ai servizi di storage di cui hai bisogno laddove vengono impiegate le risorse. IBM Storage as a Service offre un'unica tariffa di base e capacità di crescita, permettendoti di utilizzare tutto lo storage di cui hai bisogno senza pagare sanzioni per importanti riduzioni dei dati o costi nascosti per l'uso oltre il tuo livello di impegno.